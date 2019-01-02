Сергей Веремеенко: Я находился возле белорусских героев с бело-красно-белым флагом 2.01.2019, 10:18

Активист назвал абсурдом судебный спектакль из-за Дня памяти повстанцев 1863 года.

Суд Свислочского районного осудил очередного общественного активиста за Свислочский фестиваль в честь повстанцев 1863 года, сообщает "Радыё Рацыя". Гродненцу Сергею Веремеенко присудили на 15 базовых величин.

Активист на суд не поехал, понимая бессмысленность своего участия:

"Как принимают они решения, я не понимаю. Чем они руководствуются? Например, Ежи Григенчу, который шел рядом со мной, практически все время мы находились рядом, присудили 20 базовых, мне – 15. Чем они руководствуются, принимая такие решения, даже если они считают, что мы виноваты? Может он больше намахал флагом? И писать в протоколе, что моя вина в том, что я находился на кладбище белорусских героев с бело-красно-белым флагом, – это полный абсурд".

Напомним, что в этом году Свислочский суд оштрафовал за День памяти повстанцев 1863 года, кроме Сергея Веремеенко, еще шесть общественных активистов и правозащитников.