Накануне Нового года в драке на Зыбицкой погиб минчанин 2.01.2019, 10:37

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Мужчине было 46 лет.

31 декабря в одном из баров на Зыбицкой в Минске возник конфликт, завязалась драка. В итоге один из ее участников, 46-летний минчанин, скончался до приезда скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Две компании мужчин отдыхали в баре на улице Зыбицкой. У 46-летнего жителя столицы возник конфликт с мужчиной из другой компании. Причиной стала попытка одного из отдыхающих станцевать на столе. 46-летний минчанин сделал замечание, которое не понравилось мужчинам из другой компании.

Мужчины вышли на улицу и 46-летний мужчина получил три удара в лицо. Он скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Милиция задержала 28-летнего жителя Гродно, ранее он к уголовной ответственности не привлекался.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 144 («Причинение смерти по неосторожности») УК Беларуси. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.