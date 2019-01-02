Скажи, кто твой друг Роман Попков

2.01.2019, 10:50

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Это такая новая русская национальная идея?

Как известно, в Судане в 2018 году разместились наемники из кремлевских ЧВК (также как и в ЦАР).

По ходу, у этих рябят может появиться дополнительная работа в ближайшее время.

В Судане начались крупномасштабные народные волнения, полиция применяет оружие, счет убитых идет уже на десятки. Беспорядки были спровоцированы ростом цен на хлеб и его нехваткой во многих городах. Но теперь суданцы выступают и против диктаторского режима Омара аль-Башира, который правит страной уже 29 лет.

Омар аль-Башир - единственный на планете лидер государства, в отношении которого выписан международный ордер на арест. За всякие кровавые дела, которые его режим творил в Южном Судане и Дарфуре. То есть ни в одной нормальной стране этот господин появиться не может. Но есть ведь и ненормальные.

Надо ли напоминать, что Омар аль-Башир - хороший друг и союзник Владимира Путина? Мы же обожаем дружить с разными деспотами, тиранящими свой народ, доводящими людей до голода. Потому что голод, отсутствие политических свобод, репрессии и всесилие спецслужб - на языке Кремля это называется "независимая политика, не подконтрольная Западу".

Недавно Омар аль-Башир летал к другому ближневосточному тирану, Башару Асаду. Тот тоже "проводит независимую политику" - сидя на российских и иранских штыках. Суданский президент прилетел в гости к сирийскому президенту на самолете, принадлежащим российскому государству. Мы катаем диктаторов в гости друг к другу.

Вот теперь русские наемники, расположенные в Судане, могут начать спасать аль-Башира, так же как они спасали в Сирии Асада. Это такая русская национальная идея, новая русская сверхмиссия - находить всяких царьков-людоедов и охранять их от народного гнева.

Роман Попков