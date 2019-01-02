Рубль в свободном полете 2.01.2019, 11:16

1,851

Фото: Reuters

Как Россия попала в мировые лидеры по падению валюты.

Рубль твердо вошел в мировую 10-ку из 130 проанализированных нами стран по снижению своего курса. Он подешевел к доллару в 2018 году более, чем на 1/5, пишет «СерпомПо».

Первые 4 страны этого рейтинга находятся в экономическом или долговом кризисах:

1. Венесуэльский боливар потерял 637.584.516%,

2. Суданский фунт: - 577%,

3. Аргентинское песо: -104%

4. Ангольская кванза: - 86%

Венесуэла и Судан — в свободном падении. Венесуэле помогают Россия и Китай. Судану — соседи. Аргентина и Ангола сидят на кредитах МВФ. Причем Аргентина получила кредит беспрецендентно быстро и масштабно (более $50 млрд).

Турция и Пакистан — в состоянии перманентного политического кризиса, гражданского недовольства и войн.

Иран осенью 2018 получил американские санкции по самому жесточайшему варианту: с эмбарго на экспорт нефти и отключением долларовых расчетов.

И сразу вслед за этим странами идет Россия. Страна с двумя колоссальными профицитами — бюджета (3,5% ВВП) и торгового баланса (7,5% ВВП), с минимальным внешним долгом и огромными валютными резервами. Как она вообще попала в этот список?

Санкции? Какие-такие санкции? В 2018 году новых санкций введено почти не было (ну, да, Дерипаска и Вексельберг «получили», но на этом — все). Остальные санкции действуют давно, и к ним, по заверениям российских властей, наша экономика давно адаптировалась. Или нет?

Да, есть санкции посерьезнее — но пока только в виде потенции, возможности. Но даже самые страшные проектируемые санкции в отношении России намного слабее, чем уже введенные в отношении нашего соседа по рейтингу — Ирана. Иранский вариант — это страшный сон российских властей, пугалка для них, их персональный ужастик.

И каким же образом рубль оказался так фантастически слаб при таких замечательных «фундаменталз» - макроэкономических параметрах?

Это кажется совершенно необъяснимым.

Наш вариант объяснения: идиоты.

Российские власти при $70-80 долл/барр нефти заставляли россиян и бизнес жить как при $40. Все остальное они «копили». Называется такая абсурдная политика: "Бюджетное правило". Это значит — собирали в виде налогов с экономики и «замораживали» на счетах в ЦБ, не пуская деньги в дальнейший оборот. Четверть полученных за 11 месяцев этого года на свои счета денег минфин просто оставил на них - 4.5 трлн руб.

Как вы думаете, если из экономики изъять 4,5% ВВП, как она будет расти? Если изъять и «заморозить» на эту сумму валюту, что будет с платежным балансом страны?

Наши власти своими руками убивают экономический рост в стране и создают дефицит валюты.

Иностранцы бегут из страны. Но не потому что боятся санкций (их еще нет и непонятно, будут ли). А потому что падает рубль, и традиционный carry trade с рублевыми ОФЗ принес, по мнению Блумберг, инвесторам в 2018 году 16% убытков.

Но вопрос-то не в бегстве иностранцев. В конце концов весь отток капитала из России - $54 млрд (оценка ЦБР за год) - не выглядит катастрофическим при размере наших резервов (почти $400 млрд у ЦБ в свободно конвертируемых валютах).

Причина этого бегства — падение рубля. Которое наши власти создали своими руками.

Но это — полбеды. Настоящая беда — не отток капитала, а реакция наших властей на него. Они стали предпринимать усилия не по замещению убегающих иностранных капиталов российскими, а по задержанию иностранных капиталов: повышение ставки ЦБ и по облигациям минфина, прекращение скупки валюты минфином «с рынка». Это не привело к сокращению утечки, но зато сильно ударило по внутренним инвесторам — сумма свободных денег резко сократилась, кредиты стали дороже.

Наши власти не хотят менять политику. А хотят восстановить старую — с притоком инвесторов. Но возможно ли это вообще?

Российские власти собственными руками в 2018 году удушили экономический рост в стране и угробили рубль. И продолжат эту экономическую политику, больше напоминающую откровенное безумие, и в будущей трехлетке.