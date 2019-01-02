Белорусы решили потроллить минские власти 10 2.01.2019, 11:53

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В интернете появилась петиция с просьбой «поставить памятник автозаку».

На сайте «Удобный город» запустили петицию с просьбой установить памятник автозаку.

В тексте петиции говорится: «Мы, Граждане Республики Беларусь, просим установить памятник одному из главных символов города Минска и всей страны — автозаку. В течение последних лет эти машины были одними из наиболее заметных на дорогах городов Беларуси, в них побывала большая часть беларусов и некоторых туристов страны. Это одно из самых заметных транспортных средств, когда люди приезжают в Минск. Автозак заслуженно стал символом страны, а особенно города Минска.

В связи с этим мы просим: установить памятник автозаку в Минске, на одной из площадей или в другом публичном месте. Например, на улице Зыбицкой или на Октябрьской площади».