Джон Хербст: Через 2-3 месяца появится сильный ответ США России 2 2.01.2019, 12:08

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Джон Хербст

Вашингтон может предоставить Украине оружие и ввести новые санкции против Кремля.

Об этом в интервью Радио Свобода заявил экс-посол США в Украине, директор Атлантического совета Джон Хербст.

"Уже через 2-3 месяца мы увидим, что США предоставят оружие Киеву и объявят о новых санкциях против России в связи с этой агрессией (в районе Керченского пролива – ред). Думаю, в течение ближайших восьми-десяти, максимум – двенадцати недель появится этот более сильный ответ США. И, кроме санкций, это будет военная помощь Украине", - заявил он.

По словам Хербста, последние события дают США достаточно аргументов для того, чтобы поставить Украине противокорабельные ракеты, патрульные корабли и прочее военное оборудование.

"В США достаточно крылатых ракет Гарпун, в основе действия которых - технологии, разработанные 30 лет назад, - и это то, что мы уже сейчас можем предоставить. А возможно, и гораздо более современные ракеты", – сказал экс-посол.

Среди санкций, которые могут ввести США, Хербст назвал целесообразным ограничение против крупнейшего российского банка или запрет на вход в американские порты российским судам.

Кроме того, экс-посол США в Украине подчеркнул, что поддержка Украины в американском Конгрессе сейчас очень сильна.

"И она останется как минимум такой же серьезной, а возможно, еще и усилится", – считает Хербст.

По его словам Украина уже много сделала, укрепляя свою оборону на востоке, и должна "теперь подумать над усилением своей обороны на юге. И особенно в районе Азовского моря. Возможно, еще и в районе Одессы. И, надеюсь, после президентских выборов и выборов в Раду мы увидим серьезные намерения относительно изменений, серьезные реформы".

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ напали на корабли ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

27 ноября над моряками начался суд для избрания меры пресечения. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". В то же время официальный Киев считает их военнопленными.