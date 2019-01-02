Что изменилось на границе с 1 января? 2.01.2019, 12:19

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С этого года существенно меняются порядки на границе.

В конце 2018 года принято несколько документов, которые существенно меняют порядки на границе. Первым из ключевых стало постановление совета ЕАЭК № 91 от 1 ноября 2018 года «О внесении изменений в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 107», которое регулирует как раз таможенные нормы на границе ЕАЭС и ЕС, пишет «Вечерний Брест».

После чего Беларусь как член ЕАЭС вынуждена была регулировать и собственное таможенное законодательство, дабы оно соответствовало нормам Евразийского союза. Итогом этого стал указ Лукашенко № 490 «О таможенном регулировании» от 22 декабря. Журналисты решили помочь разобраться, что к чему на границе после Нового года.

СКОЛЬКО ТОВАРОВ МОЖНО ВВОЗИТЬ БЕСПОШЛИННО?

Стоимостью до 500 евро и весом до 25 кг.

А ЕСЛИ ЧАЩЕ, ЧЕМ РАЗ В ТРИ МЕСЯЦА?

Стоимостью до 300 евро и весом до 20 кг.

КАК БЫТЬ СО СПИРТНЫМ И ТАБАКОМ?

Эти нормы не меняются - не более 3 литров алкоголя, включая пиво; не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом не более 250 г.

А ЕСЛИ САМОЛЕТОМ?

Нормы также не меняются - не более 50 кг веса и 10 000 евро стоимости.

ПОЧТОЙ - ДО 200 ЕВРО

В месяц из-за границы можно получать международные почтовые отправления весом до 31 кг и стоимостью до 200 евро. Однако лимит разовой посылки не должен превышать 22 евро и 10 кг. Предусмотрена таможенная льгота для людей, страдающих некоторыми заболеваниями (например, диабет) и получающих из-за границы товары медицинского назначения и диетическое питание - для них месячный лимит составит 500 евро и 31 кг.

ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ?

Если выезжающего белоруса «развернут» на границе сопредельного государства, то наши таможенники не будут засчитывать этот въезд для определения периодичности пересечения им границы. Этот момент очень важен именно для тех случаев, когда «возвращенец» намерен при следующей попытке выезда приобрести за границей товары и вписаться в нормы беспошлинного ввоза (500 евро и 25 кг). По новым правилам при возврате польскими стражами границы достаточно предъявить таможне отметку сопредельной стороны.

На белорусской стороне границы упрощены правила декларирования товаров для личного пользования, если вес и (или) стоимость превышают лимиты. В пунктах пропуска теперь нужно будет для таких товаров оформлять обычную пассажирскую декларацию. Все это - уже с января 2019 года.