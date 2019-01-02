Число жертв обрушения дома в Магнитогорске достигло 16 человек 2.01.2019, 12:22

Фото: ТАСС

Судьба еще 25 жильцов остается неизвестной.

Жертвами обрушения жилого дома в Магнитогорске стали 16 человек. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. По данным МЧС, спасатели извлекли из-под завалов тела двух женщин. Ранее сообщалось о 14 погибших при обрушении дома, в настоящий момент спасатели ищут еще 25 человек.

Как сообщали РБК в областном главке МЧС, существует угроза обрушения здания, поэтому в Магнитогорск из Уфы прибыл специальный экскаватор с гидроножницами. С его помощью спасатели начали убирать плиты, которые нависли и не позволяли добраться до эпицентра обрушения.

Обрушение подъезда многоквартирного дома № 164 по проспекту Карла Маркса произошло 31 декабря. Ранения получили шесть человек, включая 11-месячного младенца, которого спасатели извлекли из-под завалов спустя сутки после обрушения. Состояние всех пострадавших стабильное, сообщали в Минздраве.

По данным Следственного комитета России, в качестве основной версии обрушения рассматривается взрыв бытового газа. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

В администрации Магнитогорска сообщают, что на данный момент жильцам дома с первого по пятый и с девятого по двенадцатый подъезд ничто не угрожает.