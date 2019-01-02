Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне, где сразится с Шараповой 1 2.01.2019, 12:26

Арина Соболенко

Фото: Fred Lee/Getty Images

Белоруска взяла верх над россиянкой Екатериной Александровой.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вышла в 3-й раунд турнира в китайском Шэньчжэне с призовым фондом 750 тысяч долларов, сообщает tut.by.

В матче 1/8 финала посеянная на турнире под 1-м номером Арина Соболенко (№ 13 WTA) взяла верх над россиянкой Екатериной Александровой (№ 73 WTA) — 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 12 минут.

Соболенко исполнила 5 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и сделала 5 брейков. Александрова сделала 4 эйса, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Арина Соболенко сыграет с россиянкой Марией Шараповой (№ 29 WTA). В 1/8 финала Шарапова играла с китаянкой Синьюй Ван и прошла в следующий раунд из-за снятия соперницы. Первый сет россиянка проиграла — 6:7 (4:7), а во втором при счете 5:2 в пользу Шараповой китаянка завершила борьбу по причине травмы.