Эксперты США и РФ не поверили словам Путина о гиперзвуковой ракете «Авангард» 2.01.2019, 12:43

Американские ПРО способны перехватить эту ракету.

Американские и российские военные эксперты скептически отнеслись к сообщениям Кремля о принятии на вооружение гиперзвуковых ракет "Авангард", пишет newsader.com.

Старший научный специалист Центра военно-морской аналитики Майкл Кофман, ранее работавший экспертом в Пентагоне, заявил в интервью "Голосу Америки", что "до реального боевого дежурства еще далеко". Он отметил, что испытания ракеты "Авангард", по всей видимости, еще далеки до завершения, а приспособленных для "Авангарда" модернизированных пусковых шахт – за исключением той, откуда ведутся тестовые пуски – пока не существует. По его словам, система будет готова не ранее начала 2020-х годов. Кофман уверен, что главная цель Кремля в презентации "Авангарда" и других поспешных заявлениях о развитии новых вооружений – компенсировать провалы в социально-экономической сфере. Дополнительным поводом для Кремля является опасение из-за разработки в США ПРО, способной нейтрализовать российский ядерный потенциал, считает эксперт.

В свою очередь авиационный эксперт и военный политолог Вадим Лукашевич назвал "Авангард" старой советской разработкой, которую решили возродить и довести до стадии летных испытаний. "Это не гиперзвуковое оружие, а просто маневрирующая боеголовка", – подчеркнул он в комментарии "Голосу Америки". Аналитик отверг заявления о неуязвимости такой ракеты перед ПРО. "Перехват такой боеголовки сложнее, чем перехват обычной, но тоже достаточно реализуем", – сказал он. Эксперт отметил, что обнаружение такой ракеты тоже не станет проблемой для наземных и спутниковых систем. "Аппарат, летящий в атмосфере, создает очень мощный плазменный след. Он яркий, за ним тянется шлейф", – объяснил Лукашевич.

В Пентагоне оценивают усилия Москвы не менее сдержанно, указывая, что Россия из-за спешки рискует в конечном итоге поставить на боевое дежурство "ненадежное оружие". Об этом пишет National Interest. По мнению заместителя министра обороны США по исследованиям и разработкам Майкла Гриффина, именно Соединенные Штаты – а не Россия и Китай – являются лидерами в области гиперзвуковых военных разработок. В июне он утверждал, что "в Пентагоне решили не торопиться и не вооружать войска неготовым к бою вооружением". Он заявлял, что США ускоряют испытания гиперзвукового оружия. По прогнозам Гриффина, к началу 2020-х годов Америка достигнет в этой области большого прогресса, который будет поддерживаться на протяжении следующего десятилетия. В то же время замминистра сообщил, что у него пока нет сведений о стадии готовности российской гиперзвуковой ракеты.

Военный аналитик Александр Гольц назвал "Авангард" бессмысленным с военной точки зрения оружием, поскольку у США и России, по его словам, и без этого сохраняется возможность взаимного уничтожения. "Россия не получила никаких военных преимуществ, что американские военные, конечно же, прекрасно понимают", – констатировал он в беседе с "Голосом Америки". Он предположил, что возникающие у Кремля "странные иллюзии о российском военном превосходстве" могут породить гонку вооружений, которая, напомнил Гольц, в свое время стала одной из причин краха Советского Союза.

Ранее глава Стратегического командования США Джон Хайтен заявлял о необходимости ускорить создание американского гиперзвукового оружия. Он предупредил о потенциальной угрозе со стороны Москвы и Пекина, которые стремительно создают гиперзвуковое оружие, против коротко у США пока нет защиты.

Согласно изданию Warrior, реальные технологические возможности "Авангарда" пока не подтверждены публичными американскими отчетами. Издание напоминает, что изначально США планировали лишь к 2030-м годам ввести в строй полнофункциональную версию американского гиперзвукового кинетического ударного оружия. Теперь, как утверждается, эти сроки будут существенно скорректированы. "Разработчики вооружений для военно-воздушных сил объяснили это тем, что нет смысла в течение многих лет ожидать «100-процентного» решения, если гораздо раньше можно добиться крайне эффективного «90-процентного»", – указывает Warrior.

Российские власти заявили о завершении испытаний ракетного комплекса "Авангард" 26 декабря. Приказ о тестовом запуске объявил лично президент России. На видео, которое продемонстрировало Министерство обороны РФ, виден лишь старт ракеты, после чего запись обрывается.

Президент Владимир Путин рассказывал о начале серийного производства ракет "Авангард" еще в марте, однако спустя 9 месяцев сообщается о тестовых пусках. По официальным заявлениям росийских властей, ракета неуязвима перед любыми системами ПРО, поскольку, по их словам, способна лететь в 27 раз быстрее звука. Минобороны РФ заявило, что в ходже тестового пуска ракета поразила цель на Камчатке в 6 тысячах километров от точки старта. Объективных подтверждений в пользу этих заявлений, в том числе со стороны американской разведки, пока нет.

Ответ Пентагона

В этом году Пентагон заключил с Lockheed Martin контракты на разработку гиперзвукового оружия. Общая сумма контрактов составила около полутора миллиарда долларов. Такое решение принято в рамках более общей стратегией по противодействию России из-за предполагаемого нарушения ею Договор о ракетах средней и меньшей дальности, отмечает телеканал.

Проект гиперзвукового оружия Пентагона принципиально отличается от российского. Один из вариантов программы – Advanced Hypersonic Weapon (сокращенно – AHW, буквально – "перспективное гиперзвуковое оружие"). Это гиперзвуковой летательный аппарат, предназначенный для полета в атмосфере с гиперзвуковой скоростью. Он является частью инициативы Минобороны США "Быстрый глобальный удар" по разработке глобальных систем вооружения, способных поражать цели в любых регионах мира не более чем через один час после запуска. Было проведено два тестовых пуска этого аппарата – в 2011 и 2014 годах. Во время первого теста аппарат развил скорость в 20 Маха. Второй тест был неудачным.

Сейчас Lockheed Martin разрабатывает для Пентагона еще две версии гиперзукового оружия. Один из них – Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW). Другой – Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW). Об этом рассказывает Space.com.

Вдобавок к этому ВВС США финансируют еще две экспериментальные программы гиперзвукового оружия, реализуемые под эгидой агентства перспективных исследований и разработок министерства обороны США (DARPA):

- Tactical Boost Glide (TBG, экспериментальная гиперзвуковая крылатая ракета "глайдерного" типа, испытания которой с истребителя F-15 планируется начать в 2022-2023 годах; считается, что вышеупомянутая ARRW является одним из вариантов по проекту TBG);

- Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC, аэробаллистическая ракета, запускаемая с истребителя F-15).