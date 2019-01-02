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В оккупированном Донецке подорвали железнодорожный мост

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  • 2.01.2019, 12:47
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Движение транспорта остановлено.

В оккупированном Донецке 1 января неизвестные лица взорвали железнодорожный мост, сообщает «Гордон» со ссылкой на сообщение так называемого «МЧС ДНР».

«1 января 2019 года в Пролетарском районе Донецка, на перегоне Чумаково – Ларино, 27 км, неизвестными лицами был произведен подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск – Донецк – Мариуполь. Погибших и пострадавших нет», – сказано в сообщении.

По мосту остановили движение транспорта.


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