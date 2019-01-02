Антидопинговое агентство США призвало ВАДА отстранить российских спортсменов от соревнований 4 2.01.2019, 12:59

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Пришло время перестать идти на поводу у россиян.

Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт призвал отстранить российских спортсменов от соревнований из-за срыва предоставления Всемирному антидопинговому агентству данных (ВАДА) московской лаборатории. Об этом сообщает американский спортивный сайт ESPN, пишет gordonua.com.

"Никого не удивляет то, что дедлайн был пропущен. Пришло время ВАДА перестать идти на поводу у россиян и незамедлительно объявить об их несоответствии из-за нарушения сроков", – заявил Тайгарт.

Статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) был приостановлен осенью 2015 года после доклада независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном о массовом употреблении допинга в российском спорте. Тогда же была остановлена работа Московской антидопинговой лаборатории.

Комиссия Макларена привела подробности государственной поддержки допинга в России. В частности, речь шла о подмене допинг-проб чемпионов и призеров зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

РУСАДА до 2018 года не признавало выводов комиссии Макларена о существовании государственной системы допинга в РФ и не предоставляло ВАДА доступ к допинг-пробам, опечатанным в московской лаборатории.

В 2017 году ВАДА вынесло рекомендацию о несоответствии РУСАДА кодексу организации.

Вследствие санкций от участия в летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро были отстранены легкоатлеты и тяжелоатлеты из России.

В декабре 2017 года МОК из-за систематического нарушения антидопинговых правил отстранил от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане Национальный олимпийский комитет РФ. Российские спортсмены соревновались под олимпийским флагом.

Санкциям был также подвергнут Паралимпийский комитет РФ.

20 сентября 2018 года исполнительный комитет ВАДА проголосовал за восстановление полномочий РУСАДА. Однако доступ к пробам Московской антидопинговой лаборатории до конца 2018 года был условием восстановления РУСАДА.

21 декабря в ВАДА сообщили, что их эксперты получили доступ в антидопинговую лабораторию в Москве, однако не смогли извлечь и вывезти ее данные за пределы России.

В конце декабря гендиректор РУСАДА Юрий Ганус обратился с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину. Он предупредил, что Россия из-за невыполнения своих обязательств может оказаться в самоизоляции.

"Мы находимся у края пропасти, и я прошу вас защитить настоящее и будущее нашего чистого спорта, настоящие и будущие поколения спортсменов", – заявил он.

Крайний срок для передачи образцов истек 31 декабря. 14–15 января комитет ВАДА соберется, чтобы рассмотреть повторное лишение статуса соответствия РУСАДА.