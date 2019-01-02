Как великий князь Кейстут завоевал сердце жрицы огня Бируты 1 2.01.2019, 13:08

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Малоизвестные страницы династической истории ВКЛ.

О добрачной жизни жены правителя ВКЛ Кейстута и матери Витовта, будущего великого князя, известно не так уж много. Считается, что она была рождена в 1317 году в одной из знатных семей. Красивая и скромная девушка решила полностью посветить себя служению языческим богам, став вайделоткой (жрицей) и дав обет безбрачия, пишет «Литвин».

В те годы ВКЛ было страной суровых воинов, язычников, которые вели бесконечные войны с крестоносцами. При князе Гедемине, а затем и его сыновьях Ольгерде и Кейстуте она превратилась в мощное государство, владеющее обширной территорией. Долгое время братья были соправителями и сообща действовали на благо страны.

Великий воин Кейстут встретил прекрасную Бируту на церемонии посвящения девушек в жрицы. Большинство историков склоняются к тому, что она была единственной женой князя. Хотя существует мнение, что он женился на ней, уже будучи вдовцом, в достаточно солидном возрасте – ему к тому времени якобы уже исполнилось 43 года. Очарованный красотой девушкой, он решил просить ее руки. Мужественный Кейстут очень понравился Бируте. Но ей пришлось отказаться от предложения – ведь она уже дала обет безбрачия.

Князь не захотел смириться с отказом. Он бросил в огонь белые одежды будущей жрицы, которые она должна была одеть после посвящения, посадил девушку на коня и увез в собственную вотчину – Трокский замок. После свадьбы, состоявшейся в 1338 году, Бирута родила ему девять детей, в том числе будущего князя ВКЛ Витовта по прозвищу Великий. Считается, что княгиня прожила в счастливом браке 30 лет, вплоть до убийства Кейстута племянником Ягайло, стремившегося к власти.

Несмотря на то, что дядя признал и поддержал наследника Ольгерда, Ягайло посчитал его слишком опасным соперником в борьбе за престол. Племянник вступает в сговор с врагами ВКЛ крестоносцами и заключает с ними тайное соглашение. Узнавший об измене Кейстут в октябре 1381 года арестовывает Ягайло и находит в его замке прямые доказательства предательства – договоры с Тевтонским орденом.

Однако убивать изменника великий князь не стал. Он лишь взял с него клятву о том, что больше тот не будет затевать интриги и воевать против родственника. Отпустив Ягайло, Кейстут даже предоставляет ему княжение в Витебске и Крево. Но уже весной 1382 года в ВКЛ вторгаются крестоносцы, а племянник под их прикрытием осаждает Трокский замок и пленяет дядю. У Кейстута же не хватает сил, чтобы победить в сражении. В дальнейшем великого князя по приказу Ягайло убивают.

После смерти мужа Бируту, вероятнее всего, по приказу того же Ягайло утопили в реке, обвинив в пособничестве побегу Витовта. Однако легенда гласит иначе. Якобы княгиня смогла вернуться в родное святилище и вновь стала жрицей, прожив еще семь лет до 1389 года. Похоронена Бирута была на холме в Паланге.

После смерти княгини, которую местные жители полюбили за кроткий нрав и преданность мужу, она стала почитаться как одна из богинь. Доказательством этому является найденные археологами на холме Беруты святилища. В последующем, чтобы население поскорей забыло о своих языческих богах, церковь построила на этом самом месте часовню святого Георгия, которая сохранилась по сей день. Описывает храм богини Прауримы (именно этим именем была названа Бирута) и историк Теодор Нарбут, живший в XVIII-XVIII веке.