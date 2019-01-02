В Мядельском костеле нашли одни из самых древних реликвий Беларуси 2 2.01.2019, 13:36

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Они были там спрятаны в 1940 году от советской власти.

В мядельском костеле Матери Божьей Шкаплерной нашли замурованные мощи святых и старые приходские записи, сообщает польский сайт fakty.interia.pl.

Они были там спрятаны в 1940 году, чтобы уберечь от уничтожения с приходом советской власти. Во времена СССР в храме был склад искусственных удобрений. Сегодня костел вернули верующим.

Ксендз Юрий Кулай рассказал, что сведения о спрятанной коробке нашлись в одном из краковских архивов. В нише в стене лежали книги XIX века — это были приходские регистры крещений, браков и умерших меценатов.

Кроме того, в нише были церковные реликвии. Это мощи святой Цецилии, которая жила во II веке. Также там хранились реликвии святой Терезы. При них были документы, подтверждающие подлинность всех реликвий. По словам Юрия Кулая, это одни из самых древних реликвий в Беларуси.