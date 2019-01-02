Тест на принадлежность к человечеству4
- Виктор Шендерович
- 2.01.2019, 13:46
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От ответа на этот вопрос зависит будущее России.
Две космические новости последних дней — и один нехитрый тест на принадлежность к человечеству.
Новость первая: американский исследовательский спутник Orbcomm FM16 развалился на части на околоземной орбите.
Новость вторая: американская межпланетная станция New Horizons удалилась от Земли на рекордное расстояние — 6,5 миллиардов километров – и передала на землю снимки Плутона в хорошем разрешении.
От ответа на вопрос: какое из этих сообщений порадовало россиян, а какое огорчило или раздражило, — зависит будущее России.
Вот ей-богу.
Виктор Шендерович, «Фейсбук»