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Тест на принадлежность к человечеству

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  • Виктор Шендерович
  • 2.01.2019, 13:46
  • 2,648
Виктор Шендерович

От ответа на этот вопрос зависит будущее России.

Две космические новости последних дней — и один нехитрый тест на принадлежность к человечеству.

Новость первая: американский исследовательский спутник Orbcomm FM16 развалился на части на околоземной орбите.

Новость вторая: американская межпланетная станция New Horizons удалилась от Земли на рекордное расстояние — 6,5 миллиардов километров – и передала на землю снимки Плутона в хорошем разрешении.

От ответа на вопрос: какое из этих сообщений порадовало россиян, а какое огорчило или раздражило, — зависит будущее России.

Вот ей-богу.

Виктор Шендерович, «Фейсбук»


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