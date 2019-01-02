Николай Автухович уехал из Беларуси 10 2.01.2019, 13:55

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Николай Автухович

Бывший политзаключенный и бизнесмен вынужден скрываться.

31 декабря Николай Автухович написал на своей старнице в «Фейсбуке».

«Хочу попросить прощения у всех друзей и знакомых, которые долгое время не могут мне дозвониться и которые не смогут поздравить меня по телефону с наступающим новым 2019 годом. Ситуация сложилась так, что с апреля месяца я перестал пользоваться услугами связи наших беларуских операторов. Но я доступен в интернете, Messenger, Telegram, WhatsApp, если кому-то прижимает.

У меня, после освобождения из тюрьмы были свои планы на жизнь. И в эти планы не входило опять попасть в тюрьму. А звоночков уже было предостаточно. В нашей стране если есть человек, всегда найдут за что посадить. Поэтому я ушел в глубокое подполье, чтобы закончить все мероприятия для осуществления своих планов.

Напомню, что при освобождении сотрудники оперативного отдела тюрьмы №1 Гродно, передали мне слова комитетчиков, которые курировали меня на протяжении всего срока в неволе. Они сказали, если я не уеду из страны, то меня опять посадят.

За отрезок времени после освобождения я не раз был свидетелем того, что меня хотели замотать в какие-то мутные криминальные дела. Фактов и доказательств тому достаточно. Когда-нибудь я напишу об этом в своей книге. Сейчас не буду жалиться на все, что происходило, напомню лишь о провокации, которая вынудила меня временно изменить свой образ жизни.

Когда я с Геннадием Федыничем 8 марта возвращался из-за рубежа через Латвийско-Российскую границу, на пограничном переходе «Бурачки» Себежского района Псковской области произошёл инцидент. В нашей машине 12 часов искали наркотики. Сегодня мы знаем, что к этой провокации причастны спецслужбы Беларуси.

Не найдя наркотиков, ФСБшники приказали начальнику смены изъять у нас все деньги, банковские карточки и ноутбуки. Начальник смены оказался совестным человеком и честно признался, если он этого не сделает ему не поздоровиться, а нас не выпустят с границы.

И вот под предлогом проверки денег на фальшивость у нас изымают все деньги, даже монеты. Под замес попадает человек, который нас любезно согласился отвезти в Юрмалу и обратно. У хозяина машины забирают около 10 тысяч долларов.

Все наши деньги и ноутбуки примерно через неделю забирает беларуский следственный комитет. Он предоставляет россиянам лживую информацию о якобы уголовном деле, где мы все являемся фигурантами. Хотя на то время было возбуждено уголовное дело только против Федынича, из нашей компании.

Деньги хозяину машины и его ноутбук, под разными предлогами, до сих пор не вернули. Хотя человек предоставил обоснования на эти деньги. Получается, что из-за нас пострадал совсем невиновный человек. По рекомендации адвокатов Федынича шум по этому вопросу поднимать не стали. Хотя я уже тогда был уверен в неправильности такого решения.

Нас могли всех посадить на 10-15 лет в Российскую тюрьму, если бы в машине нашли наркотики, а адвокаты решили замолчать этот факт. Как позже оказалось, адвокаты оказались засланными казачками. Это стало понятно, когда они несколько раз уговаривали Федынича написать прошение на помилование. Естественно Геннадий Фёдорович отказался от их услуг. Но время было упущено и поэтому совсем постороннему человеку до сих пор не возвращают деньги.

У меня ночью неизвестные вскрыли машину. Я обнаружил повреждения на панели и заметил, что щиток приборов полностью откручен. Естественно я бросил эту машину на пол дороги, а в Юрмалу поехали на другом автомобиле.

Парни из ФСБ несколько раз ночью связывались с кем-то по телефону. Затем приходил и говорили кинологу, где собака должна искать наркотики. На другом конце провода были просто уверены, что наркотики в машине есть. Даже рентген ничего не обнаружил.

Больше всего меня удивило то, что после 8 часов досмотра, на другом конце провода требовали, чтобы на границу привезли самую хорошую собаку. И где-то в 8 часов утра на этот пограничный переход привезли уже третью собаку, которая тоже ничего не нашла.

Мне пришлось рассказать молодым парням из ФСБ, что я поехал в командировку не на той машине, которую вскрывали ночью. Поэтому они ничего и не могут найти. Они стали немного откровеннее и прямым текстом спросили, кому мы перешли дорогу в Беларуси.

По сколько я дважды убеждался, в том, что достаточно быть досягаемым и ты легко можешь опять попасть в тюрьму, я лишил их возможности так просто обнаружить себя. В моей среде общения разработана целая инструкция о правильном использовании интернета для общения. И если соблюдать все эти правила, то всё работает отлично. Людям, которые будут готовы к нам присоединиться мы тоже объясним меры безопасности при использовании интернета для общения.

В скором будущем я расскажу, чем занимался всё это время и какие цели преследую в будущем. А сегодня я хочу поздравить всех друзей, своих соратников, просто знакомых людей и незнакомых мне людей, которые верили в меня и поддерживали в неволе, всех-всех с наступающим Новым 2019 годом!!!

Это год, который будет определяющим для меня и моих соратников, а также для всех тех, кто хочет перемен, кто хочет свободы и справедливости. Всем крепкого здоровья, пусть сбываются ваши мечты!!! Пусть не удивляются те, кто должен ответить за свои поступки, за свои слова. Вам всегда говорили, что отвечать придётся. Готовьтесь! Это время не за горами», - написал Николай Автухович.