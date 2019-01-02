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В Барановичах ввели штраф за увольнение

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  • 2.01.2019, 14:02
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Директор торгового дома «Лагуна» издал распоряжение.

Читатели сайта praca-by.info прислали в профсоюз РЭП фотографию распоряжения, якобы изданного директором торгового дома «Лагуна» в Барановичах Стрельчиком. В этом распоряжении директор, из-за «большой текучести кадров» и «нехватки персонала» предлагает запретить увольнять работников до окончания срока контракта «без уважительной причины». При этом директор не объясняет, что такое «уважительная причина» и не ссылается ни на один закон Беларуси, который позволяет ему ввести такое ограничение. Если же кто-то из начальников подразделений «Лагуны» осмелится уволить подчиненного, то он должен будет заплатить штраф: от ста рублей для регионального менеджера до 50 рублей для завмага. И опять В.В. Стрельчик не объясняет ни порядок уплаты такого «штрафа», ни его законность вообще.

Несмотря на то, что цитируемый локальный нормативно-правовой акт называется не «приказ», а «распоряжение», и В.В. Стрельчик прямо не запрещает увольнения, однако введенная им санкция в виде «штрафа», а также то, что контроль исполнения распоряжения директор возлагает сам на себя, говорят о том, что его распоряжение, вопреки названию, носит не распорядительный, а приказной запретительный характер.

Член совета профсоюза РЭП Андрей Стрижак прокомментировал распоряжение директора «Лагуны»:

– Это явные произвольные действия, которые не имеют ничего общего ни с трудовым законодательством Беларуси, ни с гражданским. Любой работник имеет право достигать соглашения со своим нанимателем при увольнении в любой момент, любой руководитель имеет право расторгнуть контракт досрочно с любым работником – на основании Трудового кодекса. То, что В.В. Стрельчик пишет в распоряжении, – яркий пример уровня правовой грамотности руководителей. Такие распоряжения вызывают недоумение. Если работник «Лагуны», особенно один из перечисленных тут руководителей подразделений, получив «штраф», пойдет с этим распоряжением в суд, то я думаю, что решение суда будет однозначным: распоряжение незаконное, его нужно отменить.

Профсоюзный активист сравнил распоряжение с декретом Лукашенко № 9 «О дополнительных мерах по развитию деревообрабатывающей промышленности» от 7 декабря 2012 года, который называли «крепостным»:

– Директор перечисляет причины, по которым он предлагает запретить увольнения: большая текучесть кадров, нехватка персонала, снижение объема продаж и выручки. Это распоряжение очень напоминает мне печально известный Декрет № 9 о деревообработке, который вводил практически такую же зависимость работников от нанимателя и невозможность уволиться. Декрет потом отменили. Я думаю, что распоряжение директора «Лагуны» станет курьезом, как только мы опубликуем его. Это абсолютно незаконное распоряжение, которое не будет работать.


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