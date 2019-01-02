Вход в провал платный 1 2.01.2019, 14:37

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Главные провалы российской власти за 2018-й год.

Прошедший год оказался неожиданно урожайным на неприятности для российской власти, а следом и для ее подданных. Но в отличие от многих предыдущих лет, провалы властей стали более очевидны для россиян. Кажется, российские граждане-подданные что-то подозревают: это неправильный царь и то, что он делает вообще не мед. Каспаров.Ru подготовил обзор наиболее громких провалов уходящего года.

Пенсионная реформа, ЖКХ, налоги.

Основным провалом стала, конечно, экономическая ситуация в стране. Пенсионная реформа, НДС, акцизы, ЖКХ, сокращение пособий, налог на самозанятых – страна, экономика, которой завязана исключительно на продаже ископаемых, ввязалась в гонку вооружений с ведущей экономикой мира.

Это, как если героиновый наркоман вдруг решил срочно накачать мышцы, а ресурсов в организме уже нет. А завтра показательный бой с регбистом и некуда не денешься, сам вызвал.

Власти бросились искать деньги на новые "угрожалки" и как всегда в карманах своих не самых богатых граждан.

"Ощущение такое, что завтра выйдешь на улицу, а с тебя пальто снимут, как налог на оттепель", – жалуются обиженные подданные.

Наиболее склочные вышли на митинги. Наиболее злопамятные заговорили, что такое с нами уже когда-то было. Мы тогда тоже сидели на нефтяной игле, долго пыжились, а потом весь этот трест с оглушительным треском лопнул. Можно, стало быть, никуда не выходить, оно и в этот раз само рухнет. Нам на голову, как водится. Большинство же отреагировало немым ропотом.

Провалы в регионах

То, что граждане не горят желанием платить за вход в провал, стало очевидно по ситуации в регионах. Как некогда и советское руководство, федеральный центр не интересуется и постепенно теряет контроль над ситуацией на местах. На выборах в Приморье кандидата власти пришлось откровенно продавливать и пропихивать. Удалось всучить с заменой и только со второго раза. И ведь если б только Приморье. Хабаровский край, Хакасия и другие регионы – везде развелось огромное количество зловредных граждан, которые не хотят голосовать за "Единую Россию". А где-то и вовсе не хотят голосовать, эти уж совсем не компанейские какие-то.

Показателем беспомощности власти на местах стала также мусорная проблема. В Волоколамске даже местные власти перешли на сторону своих жителей в борьбе за право жить не на помойке.

Федеральная же власть показала, что кроме мордобития никаких чудес в решении проблемы ждать от нее не стоит.

Не отнимать же у Чайки-младшего право засеивать мусором поля и просторы родины. Так вы еще заводы по переработке захотите, а у нас денег нет.

Еще беспомощней федеральный центр оказался в Ингушетии. Здесь даже мордобития не смогли. Местный ОМОН развернул московских коллег восвояси и те не рискнули пробовать прорываться. Тем временем в совсем уже неконтролируемой Чечне заговорили о присоединении не только территорий Ингушетии, но отдельном чеченском районе в Дагестане. А в самой Ингушетии потребовали компенсацию за счет Пригородного района в Северной Осетии. Центр старался сколько возможно дистанцироваться от междоусобной вражды вайнахов, но в итоге вынужден был все-таки рассудить.

Принятое решение, кажется, из тех, что откладывают проблему в долгий ящик, до того момента, когда решить ее уже будет совсем невозможно. Страна начинает расползаться, как гнилая тряпица.

Наиболее злопамятные говорят, что такое с нами тоже было. Сначала по регионам не поделили Карабах, Приднестровье, Осетию и прочее, а потом все рухнуло.

Цензура и борьба с инакомыслием

Не сказать, чтоб правители совсем не старались наладить обратную связь с гражданами. По крайней мере, пытались отрубить всю ту связь, где общение может происходить без их участия. Эпичная погоня за Телеграмом увенчалась к концу года сообщением, что Роскомнадзор намерен потратить 20 млрд рублей на создание технологии, которая навсегда покончит с проклятым мессенджером. А потом выяснилось, что то ли нет такой чудо-программы, то ли 20 млрд. Шутка в общем.

Разгонялись нагайками митинги несогласных. Немногих сажали. Протестующие продолжали выходить. И, вероятно, готовы выходить снова. Впрочем, без особой надежды на изменения. Разгоны потеряли свои чудодейственные свойства. Начальники демонстрировали, что никого не пожалеют и ни перед чем не остановятся. Надо будет детей съесть ради порядка, так они детей съедят. Но делу порядка это помогло слабо.

Также власти пытались привить подданным хороший вкус к музыке. За долгие годы отсутствия в программе федерального вещания классической музыки, граждане приучились слушать, черт знает что. Особенно этот рэп наркоманский. Но тут уж и сами начальники быстро признали, что идея была никчемной и разрешили гражданам петь и слушать, что хотят.

Наиболее злопамятные и тут вспомнили, что такое уже было, сначала запрещали волосатых и неправильную музыку, потом вроде перестали запрещать, а потом в назидание на всю страну устроили сеанс классической музыки и показали "Лебединое озеро". А потом все рухнуло.

Внешняя политика

Провалы во внутренней политике президент пытался компенсировать как всегда достижениями во внешней.

Но тут все как-то совсем не задалось. Год начался с Олимпиады, на которой Россия как страна представлена не была. Супостаты нашли что-то не то в моче наших спортсменов, и немногим оставшимся разрешили выступать только без флага страны (ну, любим мы спортпитание! специальных людей за ним посылаем). И если Олимпиаду хоть как-то удалось компенсировать Чемпионатом мира по футболу, то уж остальное все как-то совсем покатилось под откос.

Несмотря на все те ужасы, которыми мы грозили миру, дружить с нами в мире хотели все меньше и меньше. В зависимой на 100% Армении выбрали не того президента, Северная Корея взяла курс на замирение с США и Южной Кореей, про Европу даже говорить не приходится. Там так и не поверили, что два простых парня из России просто так шлялись вокруг дома бывшего агента ГРУ, ничего такого не хотели. Есть у нас такая традиция мазать ручки зубной пастой, а он взял и отравился. А потом выяснилось, что и парни не просто парни, и шлялись как-то не просто. На Россию посыпались новые санкции. Кроме того, стало ясно, что такие прежде серьезные структуры как ГРУ окончательно деградировали. Глава службы Игорь Коробов как-то внезапно не пережил позора и быстро умер.

США

В Кремле, судя по всему, уверены, что если можно обмануть россиян, то и весь остальной мир обмануть также просто. Оказалось совсем не так. Провести выборы в США еще сложнее, чем провести выборы в Приморье. В ответ на вмешательство США выкатили очередные санкции и без всяких зазрений на политкорректность обозвали этот кейс "Кремлевским досье". Еще в прошлом году попалась Рыбка, за ней попалась Дерипаска, затем попалась Бутина.

И вот уже совсем непонятно, как Россия намерена выбираться из всей этой ухи. Тем более, что вода все больше и больше подкипает.

В Кремле пытались было остудить пыл заокеанских коллег как у нас принято угрозами, но, кажется, это только еще больше подлило масла в огонь. Вначале пытались интеллигентно намекнуть в Дейр-ез-Зоре, но американцы ответили разгромом.

Тогда у нас начали говорить о гиперзвуковом чудо-оружие. Но и здесь как-то не очень пошло. Но как выяснилось, гиперзвуковые на них только блоки-боеголовки, которые отделяются в последний момент. Американцы же заявляют, что намерены сбивать ракеты еще на старте до отделения всяких блоков. Эти заявления особенно настораживают в связи с выходом США из договора о ракетах средней и малой дальности и расположении баз НАТО непосредственно у границ России. Велика Россия, а до Москвы долетит точно. Да и с новинками тоже как-то не все ясно, до сих пор многим непонятно, как эти блоки умудряются преодолеть плотные слои атмосферы на такой скорости и не сгорая.

Хорошо хоть сами ракеты наши старые, надежные советские УР-100Н (Stiletto), вывезенные из Украины. А то, надо сказать, с ракетами у нас последнее время тоже не ладится. То уроним, то дырку лишнюю просверлим.

В конце года американцы и вовсе перешли на троллинг заявив, что пуск, о котором говорил сам главнокомандующий всея страны, американскими службами наблюдения не зафиксирован.

Украина

В конце года также обострилась ситуация с Украиной. Оказалось, что там совсем не смирились с потерей Крыма и не готовы отдать России право на управление судоходством в Азовском море. Президент Порошенко распространил зону морского контроля до 24 миль от берега, и кажется намерен перекрыть Крыму все судоходство.

Керченский инцидент не смутил свободолюбивых соседей. "Как ходили через пролив, так и будем ходить", – заявляют нам на всех уровнях.

И уже заручились поддержкой все тех же США. Ничего святого у них нет, даром, что церковь нашу выгнали.

Оказалось возможным один раз без особых потерь атаковать украинские корабли. Но вряд ли мир согласится на распространение зоны нестабильности еще и на акваторию Азовского и Черного моря. Таким образом, раньше или позже России придется сдать назад.

Прорывы и победы

Из побед за российской властью можно засчитать в прошедшем году разве что "переизбрание" президента на уже который срок. Но уже в сентябре социологи зафиксировали падение рейтинга президента, а в ноябре эксперты заговорили даже о потере "сакральности". Отшельник, подвижник, но не святой.

"Он теперь не царь зверья, просто председатель", как говорил Маяковский по другому поводу.

Некоторые считают, победой власти относительно спокойное проведение в жизнь пенсионной и прочих непопулярных реформ, но говорить об этом до того, как люди успели на себе почувствовать всю "непопулярность" этих решений представляется преждевременным.

Также к победам относят решение США выйти из Сирии. Но злопамятные люди говорят, что и так уже тоже было. Мы долго и безуспешно воевали в одной южной стране за режим, который там никто не поддерживал. Американцев официально там не было. Но оружием и инструкторами они там были. Они воевали там, не проливая своей крови. А потом все рухнуло.

Самый символичный провал

Самым символичным событием года (или одним из) стал пожар в кемеровском торговом комплексе "Зимняя вишня". В нем отразилась все, что тянет нынешнюю Россию на дно. Коррумпированные проверки позволили торговому центру нарушать правила безопасности; работники кинотеатра, имея на руках противоречащие друг другу инструкции пожарных и силовиков, предпочли исполнять инструкции силовиков; оказалось, что противопожарная служба находится в состоянии разложения и уже давно; весь город вышел добиваться отставки губернатора, но его сменили другим президентским приближенным, а самого отправили управлять законодательным собранием области; и, да, вспоминается, еще тот самый человек, который ратовал за "Крымнаш", а потеряв жену и детей ударился в протест, но как оказалось позже так и не позволил себе по-настоящему разозлиться на "сакральное".

А в результате погибли дети. Это не провал власти, это наш общий провал. Закончился год симметрично, трагедией в Магнитогорске.

Эта ситуация напоминает повесть Платонова "Котлован". Строили дом, а похоронили девочку. Как объясняли в школе, это такая метафора про то, что у людоедского режима нет будущего, ничего хорошего из него не построишь надо все снести и начать заново. Очень жизненная метафора, которую нам пришлось пережить один раз, и придется пережить еще и еще пока мы не решимся что-то изменить.