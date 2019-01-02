Тайвань отреагировал на заявление КНР о возможности применить силу 5 2.01.2019, 14:53

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Тайбей отказывается принимать формулу «одна страна, две системы».

Президент Китайской Республики (Тайвань) Цай Инвэнь отреагировала на заявление КНР о возможности применить силу против острова, сообщает "Новое время".

По словам президента Китайской Республики, Тайбей отказывается принимать формулу "одна страна, две системы" с материковым Китаем.

"Все двусторонние переговоры должны проходить на межправительственной основе. Китай должен понять и согласиться с политическими потребностями народа Тайваня", - цитирует Цай Инвэнь Reuters.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай оставляет за собой право на использование силы для возвращения под свой контроль Тайваня.