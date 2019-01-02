На первых торгах года белорусский рубль сдал к трем основным валютам 2.01.2019, 14:59

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Доллар, евро и российский рубль подорожали.

На валютных торгах в Минске 2 января 2019 года белорусский рубль ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дороже на Br0,0103 и составляет Br2,1701 (на торгах 28 декабря - Br2,1598 за $1).

Евро вырос на Br0,0131 до Br2,4865 (28 декабря - Br2,4734 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0048 до Br3,1176 за 100 российских рублей (28 декабря - Br3,1128 за 100 российских рублей).