В Швейцарии задержали украинского бизнесмена 2.01.2019, 15:17

Денис Пащенко подозревается в похищении бывшего мэра Херсона.

В Швейцарии задержали украинского бизнесмена Дениса Пащенко по подозрению в похищении бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо в Доминиканской республике, сообщают Українські Новини со ссылкой на материалы суда.

В розыск подозреваемый Пащенко был объявлен 6 марта 2017 года, а в международный розыск - 1 ноября 2018 года.

В декабре 2018 года Национальное бюро Интерпола в Швейцарии сообщило об аресте разыскиваемого украинца. Украина обязана до 3 января текущего года подготовить и направить необходимые материалы по запросу о выдаче подозреваемого.

В августе 2016 года экс-мэр Херсона Сальдо заявил, что был похищен в Доминиканской республике и около 50 дней находился в заключении. Заказчиком своего похищения он назвал херсонского бизнесмена Дениса Пащенко, который по его словам вымагал за освобождение деньги.

Пащенко отрицал свою вину и утверждал, что наоборот, это он был похищен Сальдо, который был за это арестован полицией и осужден в Доминикане.

24 апреля 2018 года брат Пащенко Игорь был расстрелян неизвестными в центре Херсона.

Владимир Сальдо – экс-нардеп от Партии регионов. Голосовал за диктаторские законы 16 января. Херсонские активисты Майдана обвиняют его в отправке титушек в Киев зимой 2014 года.

До избрания в Раду в 2012 году Сальдо был мэром Херсона три раза, и около 10 лет руководил городом.