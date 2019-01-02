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Алексей Бага: Когда Андрей Капский окончательно во все вникнет, это будет копия отца

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  • 2.01.2019, 15:21
Алексей Бага
Фото: Сергей ПУШКИН / «Прессбол»

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага рассказал о характере Андрея Капского

Об этом рулевой борисовского клуба рассказал «Трибуне».

– Андрей Капский по характеру похож на отца?

– Думаю, когда он окончательно во все вникнет, это будет копия. С его слов я понимаю, что папа оставил очень много материалов в виде дневников, советов, записей и просто воспоминаний. И нужно время, чтобы это все изучить и понять.

Что касается стиля управления, то еще мало времени прошло, чтобы делать глобальные выводы. Судьбоносных решений, которые надо принимать в стрессовых ситуациях, еще не было. И очень хочется, чтобы у Андрея получилось, и эта глыба, созданная Анатоличем, оставалась на плаву, – сказал Бага.


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