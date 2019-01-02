Как работают Федынич и Комлик на «домашней химии» 2.01.2019, 15:34

Геннадий Федынич и Игорь Комлик

Фото: spring96.org

В прошлом году независимый профсоюз РЭП выиграл около 40 судебных заседаний.

Для экс-председателя независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадия Федынича и бывшего бухгалтера РЭП Игоря Комлик 2019-й станет годом работы в новых условиях, передает «Радыё Свабода».

Хотя оба уже сменили должности (Геннадий Федынич сейчас советник-консультант РЭП, а Игорь Комлик - представитель РЭП по Минску и Минской области), условия ограничения свободы для них остаются неизменными.

Активисты обязаны находиться в собственной квартире ежедневно с 9 вечера до 6 утра. В любое время дня и ночи к осужденным может заявиться уполномоченный представитель Министерства внутренних дел.

В праздничные и выходные дни Федынич и Комлик обязаны неотлучно находиться дома, за исключением экстренных случаев. Выезд за пределы Минска запрещен. В перспективе Уголовно-исполнительная инспекция МВД может позволить Комлику поездки по столичной области, но это право нужно заслужить «примерным поведением».

Комлика с условиями «домашней химии» сотрудница Уголовно-исполнительной инспекции Фрунзенского района Минска познакомила 19 декаюря. А Федынича, по его словам, в инспекцию до сих пор еще не вызывали.

В прошлом году в РЭП вступили 322 работника

Федынич и Комлик считают, что прошедший год, с одной стороны, был сложным - прежде всего из-за уголовного дела. С другой стороны, 2018-й стал и годом «достаточно хорошим». Количество членов РЭП увеличилось на 322 человека, выиграно около 40 судебных заседаний, людям возвращено более 100 тысяч рублей.

«Без людей нет ни лидеров, ни профсоюза. Я очень благодарен всем: и членам РЭП, которые нас поддерживали в суде, и тем, кто сегодня вступает в РЭП. В прошлые годы такого не было, чтобы звонили рабочие и говорили: «Мы долго определялись и решили, что нужны независимому профсоюзу, а ваш профсоюз нужен нам», - отмечает Геннадий Федынич. И добавляет, что это его очень трогает.

«Дело РЭП». Что важно знать

Геннадия Федынича и Игоря Комлика задержали 2 августа 2017 года. Комлик оставался под стражей до начала октября 2017 года. По данным следствия, на литовский счет Федынича и Комлик в 2011 году «поступило более 140 тысяч евро, которые не проходили в финансовых отчетах».

Профсоюзных активистов обвинили в уклонении от уплаты налогов на 23 тысяч рублей.

В рамках дела следователи опросили более 800 активистов профсоюза РЭП по всей стране.

24 день лидеров независимого профсоюза РЭП Федынича и Комлик осудили на 4 года «домашней химии».

Фигуранты дела называют его полностью сфабрикованным.

Правозащитники, которые следили за судебным процессом, отмечали, что многие доказательства добыты в рамках «таинственных процедур».

С заявлениями о необходимости отмены обвинительного приговора Федыничу и Комлику выступают белорусские правозащитные и международные организации. Так, по мнению международной правозащитной организации Front Line Defenders, преследование профсоюзных лидеров связано исключительно с их мирной и законной работой в области защиты прав человека.

С требованием отменить наказание лидерам РЭП обратились к Лукашенко Глобальный союз IndustriALL и Международная конфедерация профсоюзов.