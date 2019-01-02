Кудрин: Показатель инфляции вдвое превысил прогнозы правительства РФ 2.01.2019, 15:47

Алексей Кудрин

Темп роста ВВП России оказался ниже запланированного.

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин представил предварительную оценку ведомства экономических показателей страны на конец 2018 года. По словам Кудрина, показатель инфляции почти вдвое превысил прогнозы правительства, а темп роста ВВП оказался ниже запланированного властями, сообщает «Радио Свобода».

Инфляция по итогам 2018 года составила 4,2%. В Счётной палате указывают, что в октябре 2018 года она прогнозировалась на уровне 2,7%.

Темп роста ВВП в 2018 году составил 1,5%. При этом в официальном прогнозе, обнародованном в октябре 2018 года, указывался уровень в 1,8%.

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин представил предварительную оценку ведомства экономических показателей страны на конец 2018 года. По словам Кудрина, показатель инфляции почти вдвое превысил прогнозы правительства, а темп роста ВВП оказался ниже запланированного властями.

Инфляция по итогам 2018 года составила 4,2%. В Счётной палате указывают, что в октябре 2018 года она прогнозировалась на уровне 2,7%.

Темп роста ВВП в 2018 году составил 1,5%. При этом в официальном прогнозе, обнародованном в октябре 2018 года, указывался уровень в 1,8%.