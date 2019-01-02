Какой будет погода до конца рабочей недели 2.01.2019, 15:52

Прогноз на 3-5 января.

3 января погодные условия на территории Беларуси будет определять циклон, смещающийся в южном направлении вдоль восточных границ страны, пишет Гидромет.

Ожидается облачная погода. Временами снег, мокрый снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный умеренный, по западу порывистый. Температура воздуха в течение суток 0..-5°С. Атмосферное давление будет расти.

4 января республика останется в области пониженного атмосферного давления и в зоне малоактивных атмосферных фронтов. Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории республики кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3..-8°C, днем -1..-7°C.

5 января погодные условия будет определять северный циклон, перемещающийся с Ботнического залива на территорию Беларуси. Во многих районах республики снег, мокрый снег. Местами на дорогах гололедица, слабая метель, днем по западу слабый гололед. Ветер переменных направлений умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью от -1°C по западу до -10°C по востоку страны, днем -1..-6°C, по юго-западу 0..+2°C.