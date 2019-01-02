Александра Саснович выиграла у четвертой ракетки мира 1 2.01.2019, 16:10

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Александра Саснович

Фото: tennis.by

Белорусская теннисистка обыграла Элину Свитолину и вышла в четвертьфинал турнира WТА в Брисбене.

В матче второго раунда на турнире ВТА в Брисбене белорусская теннисистка Александра Саснович (N 30 ВТА) в трех сетах нанесла поражение украинке Элине Свитолиной (4) со счетом 6:4, 0:6, 6:3, пишет «Прессбол».

В прошлом году соперницы разыграли главный приз Брисбена в финальном матче.

В следующем раунде белоруска сыграет с представительницей Хорватии Донной Векич (34).