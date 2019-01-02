Подборка самых смешных комедий 5 2.01.2019, 16:34

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Такое кино просто необходимо для поднятия настроения.

Вечерами после Нового года так хочется посмотреть добрые и веселые фильмы. «Сегодня» предлагает подборку хорошеньких фильмов – лучшие смешные комедии. Такое кино просто необходимо для поднятия настроения.

"В джазе только девушки", 1959

Комедия Билли Уайлдера о любви, дружбе, девушках и джазе! Об этом фильме говорят – лучше раз увидеть, а потом еще сто раз пересмотреть. Несравненная Мэрилин Монро, а также Тони Кертис и Джек Леммон сделали эту киноленту фиерической.

"Энни Холл", 1977

Вуди Аллен снял отличную комедию. Главный герой, работающий комиком, с юмором и иронией рассказывает о своей жизни, о людях, которые его окружают. Он скептически анализирует свои неудачи в личной жизни, в которой было несколько любимых женщин.

"Блеф", 1976

Адриано Челентано, как всегда, прекрасен. По сюжету, Белль Дюк имеет старые счеты с Филиппом Бэнгом, который отбывает свой срок за решеткой. Для того чтобы поквитаться с Филиппом, Белль Дюк вступает в сговор с другим аферистом по имени Феликс, чтобы тот организовал побег Филиппа Бенга из тюрьмы.

"Назад в будущее", 1985

Научно-фантастическая трилогия Роберта Земекиса. Ее главный герой Марти – двоечник, прогульщик и недотепа, который умеет только кататься на скейте и играть на электрогитаре. Он с помощью машины времени, сооруженной его другом профессором доком Брауном, попадает из 80-х в далекие 50-е. Там он встречается со своими будущими родителями, еще подростками, и другом-профессором, совсем молодым.

"Мистер Бин", 1997

Это известная британская комедия, в которой несмышленый смотритель из галереи искусств отправляется в США, где его принимают за высокопоставленного гостя. По-детски непосредственный, беспечный Роуэн Аткинсон вызывает если не смех, то, по крайней мере, добрую улыбку.