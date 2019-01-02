Новые тарифы на услуги ЖКХ: Как в Беларуси подорожала коммуналка? 1 2.01.2019, 17:28

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Некоторые тарифы в регионах оказались выше, чем в столице.

Во всех областях страны и в Минске установили новые цены на услуги ЖКХ. Некоторые тарифы в регионах оказались выше, чем в столице.

Решение Брестского облисполкома, утвердившее цены на услуги ЖКХ, опубликовано на Национальном правовом портале и вступило в силу с 1 января, пишет intex-press.by.

Повышены субсидируемые тарифы на воду и капремонт. Стоимость водоснабжения выросла с 0,8053 до 0,8383 рубля за кубометр, канализации – с 0,6191 до 0,6383 рубля за кубометр. Тариф на капремонт увеличился с 0,0953 до 0,1001 рубля за квадратный метр общей площади жилья.

Таким образом, для семьи из трех человек, проживающей в двушке 48 квадратных метров и использовавшей нормативные 12 кубов воды, вода и капремонт подорожают с 21,6 до 22,5 рубля.

Выросли также некоторые тарифы, обеспечивающие полное возмещение затрат на услуги ЖКХ. По полным тарифам начисляют коммуналку в квартирах, где никто не зарегистрирован. Например, водоснабжение подорожало с 0,8132 до 0,8688 рубля за один кубометр, канализация – с 0,6939 до 0,7440 рубля за кубометр, техобслуживание – с 0,1251 до 0,1274 рубля за квадратный метр жилья, техобслуживание лифта – с 1,47 до 1,5 рубля за каждого человека.

Цены на некоторые услуги ЖКХ – разные для Минска и регионов. Например, в столице ниже субсидированный тариф на канализацию, полные тарифы на техобслуживание жилого дома, лифта, водоснабжение и канализацию.

Как сообщалось ранее, с января в Беларуси также должны были подорожать тарифы на газ и электричество. Цены на эти услуги ЖКХ утверждает cовет министров, и официального опубликования документа еще не было. Ожидается, что в общей сложности цены на коммуналку для семьи из трех человек, проживающей в типовой двухкомнатной квартире, по сравнению с декабрем вырастут на $3,9 в эквиваленте (включая уже подорожавшие услуги).