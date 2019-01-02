Много ли белорусы «наработают» 2-го января? 9 2.01.2019, 17:31

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Функционалы не сподобились дать людям отдохнуть от встречи Нового года.

Правительство Беларуси не нашло возможности сделать 2 января каникулярным днем, в отличие от России, где гуляют до 9 января (календарик ниже).

Более того, оно не смогло даже перенести выходной день с будущей субботы на 2 января, пишет Антикризисный блог из Беларуси в ЖЖ.

С утра второго января стоял на остановке, а потом ехал общественным транспортом.

Людей значительно меньше по сравнению с обычным рабочим днем. У большинства людей вид измученный, а от некоторых мужчин мощно тянет перегаром. Понятно какие из них сегодня будут работники.

В частных фирмах с умом подошли к ситуации - в большинстве из них сегодня выходной. Тем более, что до 9 января Россия гуляет.

У нас же функционалы не сподобились дать людям отдохнуть от встречи Нового года. Наверное думают, что уставший народ много наработает...

За рубежом не случайно делают рождественские или новогодние каникулы: за осенние и первый зимний месяц накапливается усталость, которую нужно снять, иначе никакой производительности не будет. Однако не везде это понимают.

Так чем наши функционалы объясняют отказ от переноса выходного дня на 2 января? Меня интересует их логика.

Этот вопрос я задаю не просто так: хочется спрогнозировать дальнейшие действия правительства исходя из особенностей его логики.

Как понимаю, и в мае дополнительных выходных ни кто делать не собирается, - подытожил блогер.

Белорусов возмутило решение властей. Петицию с требованием сделать 2 января выходным днем подписали 16 595 человек.

Один из лидеров Независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Игорь Комлик заявил Charter97.org по поводу решения властей сделать 2 января рабочим днем:

- Заставлять людей работать второго января, если говорить об экономической эффективности – бессмысленное занятие.

Даже те, кто не будет праздновать Новый год, не настроены на серьезную работу в такой день. Поэтому более разумным было бы сделать этот день выходным.

Более того, давайте посмотрим на решение властей с точки зрения охраны труда. Люди придут на работу, как минимум, не выспавшись. Все это может привести к повышенному травматизму.

В общем, с точки зрения рациональности использования трудовых ресурсов, вполне разумным было бы сделать для белорусов, как минимум, второе января выходным днем.