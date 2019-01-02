Российские миллиардеры потеряли за год почти $6 миллиардов 2 2.01.2019, 17:42

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Только владелец «Реновы» Виктор Вексельберг потерял за прошлый год больше 3 миллиардов долларов.

По данным агентства Bloomberg (перевод - «Радио Свобода»), совокупное состояние российских миллиардеров уменьшилось за 2018 год на 5,9 миллиардов долларов. Всего в рейтинге 500 богатейших людей мира, составленном агентством, оказалось 25 россиян. За минувший год увеличить своё состояние удалось только девятерым из них.

В тройку тех, кто понёс наибольшие потери, входят владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, лишившийся за прошлый год 3,1 млрд долларов, президент Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов, потерявший 2,4 млрд, и основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов – за год его состояние уменьшилось на 2,2 млрд.

В числе же тех, кому удалось существенно преумножить капитал – совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, разбогатевший на 3,4 млрд, и совладельцы "Новатэка" Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко – каждый из них увеличил своё состояние на 2,7 млрд.

Самым богатым россиянином признан один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин – его состояние Bloomberg оценил почти в 20 миллиардов долларов. При этом в списке он находится на 37-м месте.

Из двадцати богатейших людей мира четырнадцать являются гражданами США. Самым преуспевающим – как из них, так и в целом – признан глава и основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос: его состояние оценивается в 125 миллиардов долларов.