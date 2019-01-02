«Люди кидают работу и едут работать за границу» 11 2.01.2019, 17:54

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Какой город и почему оказался самым «тунеядским».

Бобруйск оказался единственным городом, который попал в список территорий с напряженной ситуацией на рынке труда на 2019 год. Напомним, в прошлом году в нем были также Витебск, Новополоцк, Брест, Барановичи и Пинск, пишет tut.by.

В обновленном же списке остался только Бобруйск. Здесь почти каждый шестой житель трудоспособного возраста попал в число не занятых в экономике. Почему этот город оказался самым проблемным по безработице?

Почему Бобруйск остался проблемным по безработице городом?

В 2018 году Бобруйск оказался в списке территорий с напряженной ситуацией на рынке труда во многом из-за того, что предприятия активнее увольняли, чем принимали на работу (разбежка в 12%), а также из-за того, что 10,4% работников трудились в режиме вынужденной неполной занятости. Зато в Бобруйске было относительно немного тех, кто больше года не может найти работу, — 1,3% от всех официальных безработных.

В обновленный список проблемных с занятостью районов и городов Бобруйск во многом попал из-за работников, которые трудятся на неполной занятости. Здесь 12,4% работников работает в таком режиме. Это самый высокий показатель в Беларуси, сообщает «Вечерний Бобруйск» со ссылкой на начальника управления по труду, занятости и соцзащите Бобруйского горисполкома Наталью Казакову. Проблемный вопрос с занятостью обсудили накануне на заседании Бобруйского горсовета.

В базе данных незанятых в экономике сейчас числится 21 240 бобруйчан, рассказали на заседании Бобруйского горсовета. Это примерно каждый шестой житель города трудоспособного возраста. И только 3871 из не занятых в экономике — плательщики за ЖКУ, то есть им нужно платить за горячую воду по полным тарифам.

Для сравнения: в Бресте ранее насчитали около 20 тысяч не занятых в экономике, а в Барановичах — около 13 тысяч.

К слову, в Бобруйске списки потенциальных тунеядцев начали составлять еще в 2014 году, хотя декрет «О предупреждении социального иждивенчества» президент подписал в апреле 2015 года, в Бобруйске списки потенциальных тунеядцев начали составлять еще в 2014 году. Создать такую базу поручил тогдашний губернатор Могилевской области Петр Рудник.

По новому декрету по не занятым в экономике жители Бобруйска в числе первых стали получать «письма счастья».

Что происходит на рынке труда

За 11 месяцев прошлого года в Бобруйске приняли на работу 11 597 человек, а уволили — 12 656 человек. В январе-ноябре 2018 года занятых в экономике Бобруйска было 86 994 человек. При этом с 2011 года количество занятых в экономике снизилось на 14,5 тысяч человек. По словам Натальи Казаковой, наибольшую роль в этом сыграли «Белшина», «ТДиА», «Бобруйскагромаш», «ТАиМ», «Стройтрест № 13» и «Кожевенный комбинат».

— Люди кидают работу и едут работать за границу. Согласно декрета № 3, они трудоустроены. Пора уже принимать какие-то действенные меры, — отметил на заседании депутат горсовета Сергей Чеботарев, начальник сборочного цеха № 3 завода массовых шин ОАО «Белшина». — Они приезжают сюда и пользуются бесплатно теми же медицинскими услугами, здесь живет их семья, они пользуются ЖКУ. Может, пора уже на каком-то законодательном уровне вводить карты социального страхования? То есть люди, занятые в экономике в Беларуси, приходят в поликлинику с картой социального страхования и их обслуживают, а те, кто не занят в экономике Беларуси, платит полную стоимость.

Наталья Казакова отметила, что отток кадров есть, и меры сейчас принимаются: например, за счет повышения зарплаты стараются вернуть в страну специалистов строительной отрасли. По ее мнению, люди уезжают, в том числе уходят из «Белшины», в том числе из-за недостаточной зарплаты.

Сейчас в городе открыты около 1250 вакансий. При этом примерно по 850 вакансиям зарплата не превышает 450 рублей. При этом «заветные» 1000 рублей в Бобруйске готовы платить немногим, открыты только 13 вакансий с такими заработками. К примеру, директору Бобруйского комбината хлебопродуктов обещают зарплату от 1200 рублей, директору «Жилкомхоза» Бобруйского района — от 1500 рублей, начальнику маркетинга, продаж, торговли, общепита и внешнеэкономической деятельности Бобруйского мясокомбината — 1590 рублей.