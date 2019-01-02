В Минске пожертвовали рапсом: Сухарево уплотнят, в поле построят многоэтажки 7 2.01.2019, 18:26

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Из 130 усадебных домов на территории оставят только 51 дом.

На сайте администрации Фрунзенского района Минска появилось сообщение о новом общественном обсуждении. Предлагают рассмотреть изменения, которые коснутся улиц Маршала Лосика, академика Карского, Рафиева, Кузнечной, Школьной, пишет tut.by.

В большем размере план можно посмотреть тут.

На плане видно: там, где рос рапс, ведутся дороги и запланировано строительство.

Сухарево планируют уплотнить, построив многоэтажки практически на всех свободных площадках.

До 2022 года население тут увеличится на 12 тысяч человек, в перспективе — еще на 3 тысячи. Из 130 усадебных домов на территории оставят только 51 дом.

В планах строительство детских садов, школы, поликлиники, бассейна и дорог, в том числе выводящих на кольцевую. Учреждение здравоохранения запланировано на месте церкви «Новая жизнь», которую верующие воссоздали из коровника.

Экспозиция (выставка) градостроительного плана детального планирования будет размещена в фойе 1-го этажа здания ГУО «Средняя школа № 6 г. Минска» по адресу: ул. Янковского, д. 23, с 14 по 28 января, с 9.00 до 18.00.

Презентация материалов проекта состоится 16 января в 18.00 в актовом зале школы.