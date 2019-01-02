National Interest: Россия не сможет возродить флот Ту-160 5 2.01.2019, 18:18

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У Москвы нет квалифицированных специалистов.

Россия нацелилась на восстановление производства стратегических бомбардировщиков Ту-160. Однако, несмотря на то, что первый самолет уже в процессе построения, вряд ли Москва сможет развернуть полномасштабное серийное производство, пишет unian.net.

“Без сомнения, серийное производство начнется в ближайшем будущем”, - пообещал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

“Мы подождем до первого полета, завершения экспериментальной разработки и после этого будет принято решение о серийных поставках”, - добавил он.

Как пишет National Interest, Ту-160 – это самый большой, самый мощный и самый дорогой бомбардировщик в арсенале России. Похожий по размерам на американский B-1 Lancer (сходство может оказаться совсем не случайным), российский самолет имеет сложную историю. Ту-160 – сверхзвуковой бомбардировщик со сменной стрелообразностью крыльев. Он стал одним из последних советских разработок времен Холодной войны. Кремль взял его на вооружение в 1987 году. Всего СССР построил около двух десятков таких бомбардировщиков. И многие из них оказались в руках Украины после распада советской империи. Правда, Киев отдал некоторые из них России, а другие демонтировал. Поэтому теперь в российской армии есть 16 Ту-160.

Новейшая модификация самолета – это Ту-160М2. И реальным воплощением этой модели станут обновленные старые бомбардировщики, а также обещаны два новых. Правда, в марте 2018 года заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сказал, что Ту-160М2 – это совершенно новый самолет по сравнению с оригинальной моделью.

“Мы собираемся закупить целый флот новых стратегических бомбардировщиков новейшей модели, а также обновить старые самолеты. От оригинальной разработки останется только фюзеляж. А все бортовое радиотехническое оборудование и двигатели будут заменены”, - сказал Борисов.

Он также добавил, что Ту-160М2 будет иметь технологию “стелс” из-за “специального покрытия”. Также пусковые ракетные установки на его борту будут обновлены. Серийное производство новой модели бомбардировщика, по его словам, начнется в 2030-х годах.

Несмотря на то, что Ту-160 похож на B-1, он построен на основе совершенно другой концепции. Американский самолет был предназначен для проникновения на советскую территорию на низких высотах, что позволило бы ему преодолеть советскую систему ПВО. В свою очередь, Ту-160 вооружен ракетами дальнего полета. Он также может запускать со своего борта крылатые ракеты с ядерными боеголовками. Таким образом, он может оставаться на расстоянии от вражеских систем защиты.

Проблема с возрождением Ту-160 в 21 веке заключается не так в самой конструкции самолета, в возможностях российских заводов и конструкторских бюро. Как это часто бывает, только производство какого-либо вида оружия прекращается, детали и производственный опыт тоже теряется навсегда. Производство оригинального Ту-160 прекратилось в 1992 году.

“Все детали разработки, конструкции и инженерные знания остаются только на бумаге. В оборонной промышленности РФ просто нет рабочей силы, которая разбирается в Ту-160”, - пояснил аналитик Максим Старчак.