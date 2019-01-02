Верю — не верю Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

2.01.2019, 18:45

1,816

Антон Орехъ

Может быть, взрывом в Магнитогорске ребята рейтинг свой спасают поплывший.

Мы не верим никому и в то же время готовы поверить во что угодно. Мы не параноики – просто нас так приучили. За долгие годы и многие опыты вранья и недомолвок.

В Новый год с новостями небогато и трагедия в Магнитке привлекает еще больше внимания, чем привлекла бы в другие дни. Любое сомнение, любая полуправда разглядываются под микроскопом, даже если глаз слегка замылился от шампанского и оливье под «шубой». Взрывы бытового газа в домах – увы, не сенсация. Но взрыв 31 декабря… Ночью, когда наверняка почти все дома и спят перед новогодним днем… Хорошо, допустим так. Но как часто наше начальство вплоть до самого Путина вообще куда-то вылетает стремглав – разве это не подозрительно? Ну, может быть, ребята рейтинг свой спасают поплывший. Но накануне на той же улице Карла Маркса взрывается маршрутка. Дом взорвался из-за неисправности газового оборудования, маршрутка взорвалась из-за неисправности газового оборудования. Что так у них вообще творится в Магнитогорске с газом?

Или виновата улица Карла Маркса? И если взрывали газовые баллоны, то почему мы слышим выстрелы? А что тогда на проспекте Ленина было среди ночи? Почему вывели на мороз людей? Кого там искали или якобы искали силовики или якобы силовики? Допускаю, что вопросы праздные, что мы просто чего-то не знаем, а взрывы газа похожи на хлопки от выстрелов – но если вопросы возникают, лучше на них ответить, что оставлять безграничное поле для сплетен. В нашем шкафу слишком много скелетов, чтобы мы относились к этим слухам с усмешкой. 20 лет назад в Москве взрывали дома, и до сих пор нет уверенности в том, что нам сказали правду. Над Синаем взорвали российский самолет и это была самая большая воздушная трагедия в нашей истории. Однако сперва всем говорили, что это авария и теракт признали недели спустя. Вот только о жертвах той катастрофы до сих почти не вспоминают именно как о жертвах террористов. Собственно, не так важно, что именно случилось в Магнитогорске. Теракт – это страшно и очень тревожно. Но разве менее страшно и менее тревожно, когда десятки людей гибнут из-за прогнившего жилкомхоза? Важно, чтобы людям просто сказали правду как она есть. Не скрывали ни обстоятельств, ни числа жертв и всем оказали нужную помощь, никого не забыв. Это ерунда, что правду говорить легко и приятно. Неприятно. И нелегко. Но оставлять без ответа естественные вопросы и сомнения – точно не выход.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»