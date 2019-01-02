Холдинг из США оштрафовали за покупку сырья у белорусского предприятия 2.01.2019, 18:55

Американский холдинг закупал сырье у белорусского предприятия, которое находилось под санкциями.

Министерство финансов США оштрафовала на $7,77 млн. американский холдинг "Zoltek" за приобретение сырья у ведущего предприятия нефтехимической промышленности Беларуси "Нафтана". Причиной стало нарушение санкций, действовавших в отношении ряда белорусских предприятий. В "чёрном списке" присутствует "Нафтан", в состав которого уже десять лет входит "Полимир", передает euroradio.by.

США ввели санкции в отношении девяти белорусских предприятий ("Белнефтехим", его филиал в США, "Белорусский нефтяной торговый дом", "Гродно Химволокно", "Нафтан", "Полоцк Стекловолокно", "Лакокраска", "Гродно Азот", "Белшина") после президентских выборов 2006-го, которые были признаны недемократическими (это была реакция и на разгон в Минске Площади, на массовые задержания её участников). После освобождения осенью 2015 года группы белорусских политзаключённых США частично отменили санкции и регулярно продолжают их приостановление (последний раз — в октябре 2018-го на год).

Как информирует Минфин США, непосредственно сырьё у "Нафтана" в 2012-2015 годах приобретала венгерская фирма "Zoltek ZRT", принадлежащая американскому холдингу "Zoltek" (всего состоялось 26 сделок). Последний был убеждён, что при этом никаких нарушений нет, ведь покупками занималась венгерская фирма. Через несколько лет "Zoltek" всё же проконсультировался с Минфином по поводу этой ситуации и был оштрафован за прежние нарушения.