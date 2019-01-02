В Беларуси утвердили правила продажи товаров и услуг по подарочным сертификатам 2.01.2019, 19:27

До этого никаких норм и правил, которые регулировали бы реализацию именно сертификатов, не было.

В Беларуси утвердили правила продажи товаров и услуг по подарочным сертификатам. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

До этого никаких норм и правил, которые регулировали бы реализацию именно сертификатов, не было. Поэтому каждый продавец делал это так, как ему удобно. Теперь все моменты четко прописаны в документе.

Самое важное: если номинал сертификата больше, чем стоимость товара, который выбрал покупатель, сдачу ему не выдадут. Зато теперь сертификат можно отоваривать несколько раз за срок его действия. То есть если покупатель не выбрал товаров на прописанную в подарочном сертификате сумму за один раз, то он может выбрать что-то еще в другой раз.

В документе также прописано, что «продавец не вправе устанавливать условия реализации товаров по подарочным сертификатам, сокращающие сроки его действия, влияющие на возможность его использования в течение срока его действия, а также обуславливающие получение потребителем товаров совершением каких-либо действий». К примеру, активации подарочного сертификата и других.

При продаже подарочного сертификата покупателю должны выдать чек или другой документ, который подтверждает его оплату. «Сумма денежных средств, внесенная при приобретении подарочного сертификата, считается уплаченной в качестве предварительной оплаты — аванса. При получении потребителем товаров, работ или услуг по подарочному сертификату потребителю должен быть выдан документ, подтверждающий факт приобретения», говорится в документе.

В постановлении также есть оговорка, что вышеперечисленные пункты не распространяются на подарочные сертификаты, которые человек получил в качестве выигрышей, призов и подарков в рамках проведения рекламных и других маркетинговых мероприятий для продвижения товаров и услуг или просто получил его бесплатно.

Если срок действия сертификата закончился, продавец не обязан передавать потребителю товар или оказывать услугу, прописанную в нем.

Если подарочный сертификат украли или человек его потерял, то восстановлению он не подлежит, а деньги за него не возвращаются.