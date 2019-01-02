Число жертв обрушения в Магнитогорске возросло до 24 человек 2.01.2019, 19:41

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Еще 16 жильцов числятся пропавшими без вести.

Число погибших при обрушении части жилого дома в Магнитогорске достигло 24 человек, местонахождение еще 16 человек устанавливается. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. Спасатели продолжают вручную разбирать завалы, одна из стен дома (с третьего по шестой этаж), которая могла рухнуть, была демонтирована. Из-за угрозы обрушения стен спасатели днем 1 и 2 декабря временно приостанавливали разбор завалов.

Обрушение подъезда жилого дома № 164 по проспекту Карла Маркса произошло 31 декабря, в числе пострадавших — шесть человек, в том числе 11-месячный младенец. Состояние всех раненых стабильное, сообщали в Минздраве.

Работники Следственного комитета России не выявили следов взрывчатки на месте обрушения. В качестве основной версии трагедии рассматривается взрыв бытового газа. Глава СК Александр Бастрыкин заявлял, что последняя проверка газовых систем дома в Магнитогорске проводилась в мае 2018 года.