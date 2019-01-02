2018 год назван одним из самых безопасных для авиаперелетов в истории 2.01.2019, 19:49

В 2018 году были осуществлены почти 38 миллионов полетов.

2018 год стал одним из самых безопасных для авиаперелетов в истории, говорится на сайте Aviation Safety Network, который отслеживает и изучает авиапроисшествия.

Прошлый год занял третье место по количеству катастроф, передает nv.ua.

В 2018 году произошло 15 авиакатастроф, которые унесли жизни 556 человек. По количеству жертв 2018 стал девятым самым безопасным годом в истории.

Из 15 авиакатастроф - 12 произошли с пассажирскими самолетами, три - с грузовыми рейсами.

"Если бы количество катастроф оставалось таким же, как 10 лет назад, в прошлом году произошло бы 39 смертельных катастроф", - сказал глава Aviation Safety Network Гарро Рендер.

По его словам, такие результаты показывают огромный прогресс в плане безопасности за последние два десятилетия.

В 2018 году были осуществлены почти 38 миллионов полетов. Согласно этой статистике, в 2018 году одна авиакатастрофа приходилась на более чем 2,5 миллиона полетов.

При этом 2017 был более безопасным, чем 2018-й. Тогда произошло десять авиакатастроф, в которых погибли 44 человека.

Основной проблемой авиабезопасности в последние пять лет остается потеря контроля над самолетом.