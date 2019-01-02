МИД Польши: Белорусы по-прежнему смогут получить визы «на закупы» 1 2.01.2019, 20:04

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Решение об отмене виз за покупками имеет исключительно технический характер.

Польша со 2 января приняла решение об отмене выдачи гражданам Беларуси так называемых виз «на закупы». Но вместе с тем краткосрочные визы типа С, которые были ранее, смогут получать и в дальнейшем.

Решение об отмене виз за покупками имеет исключительно технический характер, прокомментировали в польском МИД. Цель нововведений заключается в том, чтобы удовлетворить потребности белорусских граждан, выезжающих в Польшу, а также проезжающих через Польшу в другие страны Шенгенской зоны.

«Граждане Беларуси будут по-прежнему иметь возможность получить краткосрочные визы типа С. С точки зрения гражданина Беларуси, изменения при получении виз будут нечувствительными. В соответствии с единым списком документов, нововведением будет бронирование гостиницы в Польше или аренда помещения в течение всего срока пребывания», – отметили «Белсату» в МИД Польши.

Традиционно для получения визы необходимо будет медицинская страховка, подтверждение наличия достаточных средств для проживания.

В МИД Польши считают, что лица, которые получат визу, смогут использовать время и для того, чтобы сделать покупки в магазинах. Польские консульства в Беларуси уже разместили информацию на своих сайтах о новых правилах.