Борисовский апгрейд Николай Иванов, «Прессбол»

2.01.2019, 20:18

Как в текущее межсезонье изменится состав БАТЭ?

Текст-рассуждение на тему потенциальных новичков команды, а также исполнителей, которые освободят для них рабочие места.

КТО УЖЕ УШЕЛ

За первый месяц зимы БАТЭ потерял трех топовых защитников. Максим Володько в статусе свободного агента ушел как будто в "Оренбург", но о подписании контракта ни с этим, ни с каким-либо другим клубом до сих пор не объявлено. Денис Поляков, в отличие от экс-партнера, уже перебрался в Россию, став первым новичком "Урала". Уехал на родину Неманья Милунович. "Црвена Звезда" пару лет изыскивала возможность заключить соглашение с центрдефом и наконец добилась своего. Впрочем, несмотря на потери, борисовская оборона выглядит приемлемо. Как вариант: Риос — Филипенко — Волков — Филипович. Разве что скамейка стала скуднее новогоднего стола бедняка.

Четырех игроков не досчиталась группа атаки. Михаил Гордейчук откликнулся на зов экс-тренера "Шахтера" Марека Зуба и подписал контракт с третьей командой Казахстана "Тоболом". Николая Сигневича призвал в венгерский "Ференцварош" экс-тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров, чья новая команда уверенно лидирует в чемпионате. В 2018-м Сигневич особенно преуспел на групповом этапе Лиги Европы, забив в четырех матчах три мяча. Стал свободным агентом Александр Глеб, пообещавший продолжить карьеру, но не обязательно в БАТЭ. Игрок сборной Уганды Лугава Кизито после полугодичной аренды вернулся в состав румынской "Политехники".

Семь игроков — вроде как много. По факту — никакой катастрофы. У Милуновича и Гордейчука из-за проблем со здоровьем сезон не получился, не очень часто играл Глеб. Ну а Кизито... В белорусском чемпионате он провел меньше минут, чем Глебу — лет.

Глеб и Иванич: больше не вместе?

Фото: Александ Какшинский/ФК БАТЭ

КТО МОЖЕТ УЙТИ

Известно, что у в услугах хавбека Мирко Иванича заинтересована "Црвена Звезда". Вот и Милунович склоняет бывшего одноклубника к переезду в Сербию: "Был бы рад продолжить с ним сотрудничество. Мирко был моим одноклубником три года, и за это время мы стали хорошими друзьями". Все зависит от того, смогут ли клубы договориться в денежном вопросе — отпускать лучшего снайпера команды в 2018 году за три копейки не собираются. По информации сербских СМИ, в Борисове за Иванича требует не меньше 1,5 млн евро. Впрочем, БАТЭ не желает повторения истории Милуновича, который в конце концов ушел бесплатно.

Туманны перспективы полгода как травмированного защитника Николы Василевич, а вот полузащитники Слободан Симович и Евгений Яблонский продлили трудовые отношения с БАТЭ. Владислав Жук после подписания контракта с БАТЭ в 2017-м скитается по арендам и, вероятно, не задержится в Борисове и на этот раз. После хорошего сезона наверняка имеют варианты Игорь Стасевич и Станислав Драгун, но они не намерены менять клуб. Разве что ради суперпредложения…

Драгун: зачем что-то менять?

Фото: Instagram

КТО УЖЕ ПРИШЕЛ

До нового года БАТЭ подписал только двух игроков — атакующих. Выписанный из "Городеи" 28-летний Боян Дубаич за 47 матчей во всех турнирах за "сахарников" наколотил 23 гола и сделал 7 голевых передач. Серб стал одним из самых эффективных форвардов минувшего чемпионата, забивая в среднем в каждом втором матче. Таким цифрам мог лишь позавидовать Сигневич. Так что, в случае успешной адаптации игрока, БАТЭ в лице Дубаича обретет истинного топ-форварда. Про запас есть Яссе Туоминен, у которого, правда, в прошлом чемпионате ноль голов в 15 матчах и текущая травма.

Из "Црвены Звезды" в Борисов перебрался еще один серб — Неманья Милич. На данный момент не совсем понятно, в какой роли планирует использовать 28-летнего игрока Алексей Бага — справа в полузащите либо на острие атаки. Контракт на три года, значит, где-то — да рассчитывает. Хотя Милич в последний сербский год выглядел неважно и даже не попал в заявку "Црвены" на Лигу чемпионов. Неманья рассчитывает в Борисове перезагрузить карьеру. Возможно, ему это удастся лучше, нежели соотечественнику Александру Евтичу в 2015-м.

Дубаич: с прицелом на "Золотую бутсу"

Фото: fcgorodeya.by

КТО МОЖЕТ ПРИЙТИ

Проблемных позиций у БАТЭ вроде как нет, но скамейка запасных — не Китайская стена. И даже не мост через реку Сож в Гомеле. Нужны игроки.

В первую очередь — в защиту. На свободном трансфере доступен хорошо знакомый Виталий Гайдучик, но едва ли его текущий послелитовский уровень устроит борисовчан. Традиционно клубные скауты БАТЭ отбирают лучших молодых игроков с прицелом на подписание. Если пофантазировать, то не сложно представить в списках борисовских селекционеров Кирилла Печенина. 21-летний игрок "Витебска" в завершившемся сезоне провел 29 матчей, забил 3 гола и может заменить Максима Володько. Или, например, Александра Павловца — воспитанника борисовского футбола, сделавшего себе имя в "Торпедо"-БелАЗ. 22-летний защитник отыграл в чемпионате-2018 29 встреч и отличился дважды. Третий вариант — Георгий Кантария из "Немана". 21-летний грузин второй сезон подряд не обделен игровой практикой в Гродно, но голы пока не праздновал из-за их отсутствия.

Без контрактов находятся экс-игрок "Астаны" Иван Маевский и бывший капитан брестского "Динамо" Павел Нехайчик. Топовые по белорусским меркам футболисты с солидными финансовыми запросами, но вполне подъемными для БАТЭ. Тем более, не нужно платить за переход. А Нехайчик, плюс ко всему, свой в доску — начинал карьеру в Борисове и провел в общей сложности шесть сезонов на Городском. Свободен также Антон Путило, но проще представить минского рэпера Бакея в новогоднюю ночь на Первом, нежели Путило — в футболке БАТЭ.

Кто еще? Информацию об интересе к 23-летнему защитнику "Томи" Александру Клещенко пресс-служба БАТЭ опровергла. Сватали в Борисов 22-летнего форварда "Звезды"-БГУ Всеволода Садовского и его одноклубника 21-летнего полузащитника Владислава Васильева. Они уже с декабря вовсю готовятся к новому сезону на заснеженных тренировочных полях и, возможно, в самом деле интересны БАТЭ.

Быть может, продолжит карьеру в Борисове кто-то из минских динамовцев. Всем игрокам столичного клуба будет предложено перезаключить соглашения на значительно более скромных условиях. Тем же, кто не согласится, позволят уйти без выплаты компенсации. Кто-то уже ушел. БАТЭ могут быть интересны, например, Игорь Шитов и Андрей Горбунов.

В общем, вариантов хватает даже на белорусском рынке, хотя клубным скаутам открыт весь мир. Ждем подписаний…

Нехайчик: куда дальше?

Фото: dynamo-brest.by

Николай Иванов, «Прессбол»