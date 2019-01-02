РФ предоставила консульский доступ к задержанному ФСБ американцу 2.01.2019, 20:22

Вашингтону нужно больше информации об обвинениях в адрес Пола Уилана.

Москва предоставила "консульский доступ американской стороне к гражданину США Полу Уилану, задержанному в России по делу о шпионаже. Об этом в среду, 2 января, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД РФ. Подтверждения Госдепартамента США на этот счет пока не поступало, передает DW.

Между тем ситуацию с задержанием Уилана прокомментировал госсекретарь США Майкл Помпео. "Мы ясно дали понять россиянам, что рассчитываем получить больше информации об обвинениях, разобраться, в чем именно его обвиняют, и если задержание необоснованно, мы потребуем его незамедлительного возвращения", - подчеркнул Помпео.

"Приехал в Москву для участия в свадьбе"

Ранее члены семьи Уилана сообщили, что американец - "военнослужащий морской пехоты в отставке" и приехал в Москву для участия в свадьбе.

После того как сведения о задержании появились в СМИ, близкие связались с представителями Конгресса США, американского посольства в РФ и Госдепартамента США.

"Мы глубоко обеспокоены его безопасностью и благополучием. В его невиновности нет сомнений, и мы надеемся, что его права будут соблюдены", - отмечается в сообщении.

Полу Уилану грозит в РФ от 10 до 20 лет лишения свободы.

В 2016 году в России за шпионаж привлекли к уголовной ответственности трех человек, говорится в отчете судебного департамента при Верховном суде РФ.

Годом позже по статье о шпионаже были вынесены два обвинительных приговора.