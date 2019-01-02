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Видеофакт: Водитель вышел из заноса на заснеженной трассе М5

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  • 2.01.2019, 20:37
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Так повезло не всем.

Пользователь форума Onliner рассказал, что вчера вечером попал в опасную ситуацию на трассе М5 (Минск — Гомель) недалеко от деревни Моторово. Погодные условия были сложные, дорогу замело снегом, образовались колеи. Неожиданно автомобили один за одним стало заносить.

Он ехал на микроавтобусе по гомельской трассе со стороны Осиповичей.

— Каша была на всем протяжении дороги. Причем до Осиповичей я еще видел пару машин дорожников, да там и не успело так нападать, а вот дальше по дороге ни одной коммунальной машины я не видел. Еще и снег такой мокрый, липкий. На дороге образовались колеи, причем они шли не параллельно разметке, а чуть «виляли». Страшно было ехать, я скорость держал не больше 70—80 км/ч, хотя были и те, кто шел 100—120 км/ч, — рассказал водитель.

Микроавтобус опережали другие автомобили.

— Меня как раз объехали несколько машин, еще одна легковушка тоже начала опережение. Внезапно впереди началось что-то непонятное. Водители ударили по тормозам, тут же включили «аварийки» в нескольких авто. Кого-то занесло в кювет. И вдруг мое переднее правое колесо, как мне показалось, попало в яму. Или произошло еще что — и машину резко повело влево. Мне просто повезло, что красная машина в этот момент стала тормозить, включив «аварийку», иначе я бы просто снес ее своим микроавтобусом с дороги, — рассказал водитель.

Этот момент попал на видео.

— Я стал тормозить, но не резко «в пол», а аккуратно скидывал скорость. Каким-то чудом «словил» машину, чуть не сыграл в кегельбан. На дороге были следы, видно было, как заносило машины. Два автомобиля вылетели в кювет, еще пару водителей замедлялись с включенной «аварийкой», — рассказал 1890. — В итоге все благополучно, но меня трясло затем всю дорогу. Опыт есть, иначе все было бы гораздо хуже.


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