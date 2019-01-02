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Спор о «шатдауне»

  • 2.01.2019, 20:46
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Трамп вновь потребовал финансирования строительства стены.

Президент США Дональд Трамп в среду вновь потребовал выделить средства из бюджета на строительство стены на границе с Мексикой, хотя и заявил, что Мексика уже покрывает часть расходов на стену за счет нового торгового соглашения, и что значительная часть пограничных заграждений уже построена.

В среду Трамп проводит встречу с лидерами Конгресса, чтобы обсудить вопрос о финансировании стены, из-за которого четверть федеральных учреждений не работают уже 12 дней, пишет «Голос Америки».

Президент пригласил ведущих республиканцев и демократов в Белый дом на «брифинг по пограничной безопасности». Переговоры состоятся за день того, как демократы возьмут под контроль Палату представителей на оставшиеся два года президентства Трампа.

Президент США написал в «Твиттере»: «Мексика уже платит за стену благодаря новому торговому соглашению USMCA». При этом соглашение пока не было ратифицировано Конгрессом и не вступило в силу.

Трамп также добавил: «Значительная часть стены уже была полностью отремонтирована или построена». Однако Конгресс так и не выделил средства на строительство стены, хотя ремонт существующих заграждений действительно проводился. «Мы проделали большую работу. 5,6 миллиардов долларов, которые согласилась выделить Палата представителей, – очень мало в сравнении с преимуществами для нашей национальной безопасности. Быстро окупится!»

Из-за частичного закрытия правительства приостановлена большая часть деятельности в нескольких федеральных учреждениях, а 800 000 госслужащих либо отправлены в вынужденный отпуск, либо временно работают без зарплаты.

С последствиями «шатдауна» сталкиваются и туристы в Вашингтоне: Смитсоновские музеи и Национальный зоопарк закрыты вплоть до урегулирования спора о бюджете, Национальная галерея искусств будет закрыта с четверга.

Трамп встречается с представителями демократов впервые с середины декабря, когда он сказал, что с «гордостью» допустит частичное закрытие правительства из-за спора о финансировании стены.

По словам будущего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, как только к работе приступит новый состав Конгресса, она планирует провести голосование по законопроекту, который обеспечит большинство закрытых федеральных учреждений финансированием до конца сентября, а Министерство внутренней безопасности – до 8 февраля. Однако этот план не предусматривает выделения 5 миллиардов долларов на строительство стены.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во вторник назвала план демократов «обреченной затеей», которая «не обеспечит безопасность границ и ставит нужды других стран выше нужд наших собственных граждан».

Пелоси и лидер сенатских демократов Чак Шумер называют предложение Трампа «дорогостоящим и неэффективным», настаивая, что президент пока не представил плана, который бы мог получить поддержку и в Сенате, и в Палате представителей.

В преддверии встречи в Белом доме Трамп и Пелоси обменялись едкими замечаниями в «Твиттере».

«Пограничная безопасность, стена и «шатдаун» – не то, с чего бы Нэнси Пелоси хотела начать свою работу в качестве спикера. Давайте договоримся?»

Пелоси в ответ написала, что Трамп «дал демократам прекрасную возможность показать, что мы будем управлять страной ответственно и быстро примем план, который закончит безответственный трамповский “шатдаун”».

Во вторник Пелоси направила коллегам письмо, в котором заявила, что Сенат должен поддержать план демократов, а если сенаторы его заблокируют, то станут «полноценными соучастниками хаоса и разрушений», вызванных «шатдауном».


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