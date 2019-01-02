Спор о «шатдауне» 2.01.2019, 20:46

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Трамп вновь потребовал финансирования строительства стены.

Президент США Дональд Трамп в среду вновь потребовал выделить средства из бюджета на строительство стены на границе с Мексикой, хотя и заявил, что Мексика уже покрывает часть расходов на стену за счет нового торгового соглашения, и что значительная часть пограничных заграждений уже построена.

В среду Трамп проводит встречу с лидерами Конгресса, чтобы обсудить вопрос о финансировании стены, из-за которого четверть федеральных учреждений не работают уже 12 дней, пишет «Голос Америки».

Президент пригласил ведущих республиканцев и демократов в Белый дом на «брифинг по пограничной безопасности». Переговоры состоятся за день того, как демократы возьмут под контроль Палату представителей на оставшиеся два года президентства Трампа.

Президент США написал в «Твиттере»: «Мексика уже платит за стену благодаря новому торговому соглашению USMCA». При этом соглашение пока не было ратифицировано Конгрессом и не вступило в силу.

Трамп также добавил: «Значительная часть стены уже была полностью отремонтирована или построена». Однако Конгресс так и не выделил средства на строительство стены, хотя ремонт существующих заграждений действительно проводился. «Мы проделали большую работу. 5,6 миллиардов долларов, которые согласилась выделить Палата представителей, – очень мало в сравнении с преимуществами для нашей национальной безопасности. Быстро окупится!»

Mexico is paying for the Wall through the new USMCA Trade Deal. Much of the Wall has already been fully renovated or built. We have done a lot of work. $5.6 Billion Dollars that House has approved is very little in comparison to the benefits of National Security. Quick payback! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 января 2019 г.

Из-за частичного закрытия правительства приостановлена большая часть деятельности в нескольких федеральных учреждениях, а 800 000 госслужащих либо отправлены в вынужденный отпуск, либо временно работают без зарплаты.

С последствиями «шатдауна» сталкиваются и туристы в Вашингтоне: Смитсоновские музеи и Национальный зоопарк закрыты вплоть до урегулирования спора о бюджете, Национальная галерея искусств будет закрыта с четверга.

Трамп встречается с представителями демократов впервые с середины декабря, когда он сказал, что с «гордостью» допустит частичное закрытие правительства из-за спора о финансировании стены.

По словам будущего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, как только к работе приступит новый состав Конгресса, она планирует провести голосование по законопроекту, который обеспечит большинство закрытых федеральных учреждений финансированием до конца сентября, а Министерство внутренней безопасности – до 8 февраля. Однако этот план не предусматривает выделения 5 миллиардов долларов на строительство стены.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во вторник назвала план демократов «обреченной затеей», которая «не обеспечит безопасность границ и ставит нужды других стран выше нужд наших собственных граждан».

Пелоси и лидер сенатских демократов Чак Шумер называют предложение Трампа «дорогостоящим и неэффективным», настаивая, что президент пока не представил плана, который бы мог получить поддержку и в Сенате, и в Палате представителей.

В преддверии встречи в Белом доме Трамп и Пелоси обменялись едкими замечаниями в «Твиттере».

«Пограничная безопасность, стена и «шатдаун» – не то, с чего бы Нэнси Пелоси хотела начать свою работу в качестве спикера. Давайте договоримся?»

Пелоси в ответ написала, что Трамп «дал демократам прекрасную возможность показать, что мы будем управлять страной ответственно и быстро примем план, который закончит безответственный трамповский “шатдаун”».

Во вторник Пелоси направила коллегам письмо, в котором заявила, что Сенат должен поддержать план демократов, а если сенаторы его заблокируют, то станут «полноценными соучастниками хаоса и разрушений», вызванных «шатдауном».