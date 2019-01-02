В Северном море сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами 2.01.2019, 21:02

2,242

Контейнеровоз MSC Zoe

Фото: Global Look Press

В трех контейнерах хранились ядовитые и взрывоопасные органические пероксиды.

В ночь с 1 на 2 января контейнеровоз MSC Zoe потерял около 270 контейнеров, попав в шторм в Ваттовом море (входит в акваторию Северного моря). Об этом сообщает РБК со ссылкой на Maritime Bulletin. Сухогруз под флагом Панамы следовал из португальского города Синиш в немецкий порт Бремерхафен. По меньшей мере 21 контейнер и их содержимое — плазменные панели, игрушки и мебель — вымыло на побережья голландских островов Влиланд и Терсхеллинг.

Как отмечает Dutch News, часть контейнеров также прибило к берегам немецкого острова Боркум. Мэр общины Терсхеллинга Берт Вассинк заявил, что очистка побережья от мусора займет несколько дней. «Нам никогда не приходилось иметь дело с чем-то подобным. Время от времени мы доставали контейнеры из воды, но никогда в таких масштабах», — сказал он.

Один из крупнейших в мире контейнеровозов MSC Zoe является третьим сухогрузом из этой серии после MSC Oscar и Oliver. Zoe спустили на воду в 2015 году, его длина составляет почти 400 м, ширина — почти 60 м. Максимальная скорость — 23 узла, экипаж — 22 человека. Дедвейт Zoe — 199 тыс. т.

В конце декабря российский сухогруз «Кузьма Минин» сел на мель у юго-западных берегов Великобритании. Судно не получило повреждений, утечка топлива не произошла. На борту контейнеровоза находились 18 россиян, никто не пострадал. Позднее сухогруз сняли с мели, причиной инцидента в российском посольстве в Лондоне называли плохие погодные условия.