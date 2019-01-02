Стали известны подробности смертельной драки на Зыбицкой 7 2.01.2019, 21:13

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Версия работников бара частично отличается от милицейской сводки.

Ранним утром 31 декабря на тусовочной улице Зыбицкой произошла драка, в результате чего умер 46-летний мужчина. Tut.by сходил туда и узнал подробности произошедшего.

Как ранее сообщала милиция, две компании отдыхали в баре на Зыбицкой. У 46-летнего жителя Минска возник конфликт с 28-летним гродненчанином из другой компании. Причиной стала попытка одного из отдыхающих станцевать на столе. 46-летний минчанин сделал замечание, которое не понравилось людям из другой компании. Мужчины вышли выяснять отношения на улицу, где минчанин получил три удара в лицо и умер до приезда скорой. 28-летний житель Гродно отпущен под обязательство о явке.

Версия работников бара частично отличается от милицейской сводки. Нам рассказали, что первой в заведение в начале пятого пришла компания из четырех человек. В ней и был 28-летний парень из Гродно. Остальным визуально также было в районе тридцати. В какой-то момент молодые люди залезли на стол и начали танцевать. Это быстро пресек охранник, все слезли со стола и извинились.

А 46-летний минчанин с другом примерно такого же возраста пришли в заведение чуть позже. Две компании быстро начали общаться: вместе пили алкоголь, платили сразу, вели себя адекватно.

— С виду все нормальные. Не быдло, не гопники. Сидели, смеялись, — уточняют в заведении.

После обе компании вышли из заведения. Какое-то время их не было, а потом в бар забежала девушка и попросила вызвать скорую. 46-летний минчанин лежал на земле, его друг стоял рядом, а четверо парней скрылись. Как произошла драка, никто не видел, потому что это место из бара не просматривается. Медиков вызвали сразу же — в 5.47.

— А в 5.53 перезвонили из ОМОНа, уточнили адрес и еще через пять минут были на месте. Потом скорую ждали, он (пострадавший. — Прим.) дышал, хрипел… Скорая ехала минут 15−20. Они застряли у шлагбаума и не могли въехать на Зыбицкую. Может, если бы они успели… — рассказывают работники заведения.

Потом сотрудники скорой вызвали реанимационную бригаду, которая тоже пыталась спасти мужчину. Реанимационные действия проводили еще около 30 минут, но минчанин умер. Было уже примерно полседьмого.

— Это было так страшно. Когда его откачивали, то друг стоял рядом на коленях и ревел: «Спасите его, он не хочет умирать», — вспоминают работники.

Но ведь часто говорят, что на Зыбицкой много милиции. Как это все могло произойти?

В заведении отвечают, что зимой в такое время милиция на Зыбицкой бывает редко, потому что на улице уже попросту нет людей. А летом — да, патрулируют и в шесть утра.