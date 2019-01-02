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Фотофакт: В Минске появились листовки против Европейских игр

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  • 2.01.2019, 21:20
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Авторы листовок критически относятся к этому сомнительному мероприятию.

В Минске появились листовки против Европейских игр, которые летом 2019 года пройдут в Беларуси.

Вечером 2 января одна из них висела возле станции метро "Борисовский тракт", передает euroradio.fm.

Авторы листовки утверждают, что Евроигры — "это большой бизнес и политика". Они критически относятся к этому мероприятию.

Вторые Европейские игры откроются на минском стадионе "Динамо" 21 июня 2019 года.


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