Фотофакт: В Минске появились листовки против Европейских игр

Фотофакт: В Минске появились листовки против Европейских игр7
- 2.01.2019, 21:20
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Авторы листовок критически относятся к этому сомнительному мероприятию.
В Минске появились листовки против Европейских игр, которые летом 2019 года пройдут в Беларуси.
Вечером 2 января одна из них висела возле станции метро "Борисовский тракт", передает euroradio.fm.
Авторы листовки утверждают, что Евроигры — "это большой бизнес и политика". Они критически относятся к этому мероприятию.
Вторые Европейские игры откроются на минском стадионе "Динамо" 21 июня 2019 года.