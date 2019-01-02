СБУ депортировала в Беларусь пророссийского пропагандиста 11 2.01.2019, 21:23

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В СБУ заявили, что гражданин Беларуси проживал в Украине нелегально и распространял фейковую информацию.

2 января Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила на своей официальной странице, что блокировала деструктивную деятельность гражданина Беларуси Павла Карназыцкого, который "распространял антиукраинскую пропаганду на территории нашего государства".

"Оперативники спецслужбы установили, что иностранец, который проживал в Украине нелегально, публично распространял фейковую информацию. В частности, во время выступлений на некоторых телевизионных каналах он ставил под сомнение признанные международным сообществом доказательства присутствия войск страны-агрессора на временно оккупированных территориях нашей страны", – отметили в СБУ.

В спецслужбе добавили, что гражданин Беларуси неоднократно публиковал антиукраинские материалы на медиаресурсах, подконтрольных террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР".

Иностранного гражданина депортировали в Беларусь. СБУ запретила ему въезд в Украину сроком на три года.

Председатель СБУ Василий Грицак отметил, что после введения ограничений на въезд российских граждан в Украине спецслужбы РФ все чаще привлекают к провокациям иностранцев.

"Деятельность подобных проплаченных Россией пропагандистов представляет угрозу не только национальным интересам Украины, но и противоречит законодательству страны их происхождения", – подчеркнул он.

Карназыцкий называет себя независимым аналитиком и политическим обозревателем.