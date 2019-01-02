Власти обновили список товаров, которые нельзя вернуть в магазин или обменять 4 2.01.2019, 21:32

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Что изменилось?

В Беларуси утвердили новый перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, которые нельзя вернуть в магазин или обменять. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Так какие же товары теперь нельзя вернуть или обменять? Стоит отметить, что их список значительно не изменился, из него ничего не вычеркнули, только добавили несколько пунктов.

В старом перечне, к примеру, в одном из пунктов было прописано, что в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, которые нельзя вернуть в магазин или обменять, входят паркет, ламинат, плитка керамическая и обои. В скобках пояснялось, что вернуть и обменять их нельзя при условии, если количество этого товара отличается от приобретенного покупателем изначально. В новом списке сюда добавили пробковый пол, настенную пробку и керамогранитную плитку. А вот приписку про количество убрали, пишет tut.by.

Появились дополнения и в пункте с мебелью. Раньше нельзя было вернуть качественные мебельные гарнитуры и наборы. Теперь возврату и обмену не подлежит также мебель с механизмами трансформации, приводимыми в движение электроприводом.

В пункте про печатные издания сделали уточнение, что к ним относятся также почтовые марки, маркированные конверты и маркированные почтовые карточки.

Кроме того, теперь возврату и обмену не подлежат качественные ветеринарные средства, жидкости для электронных парогенераторов и наушники.

Многие пункты из списка помечены сноской «за исключением товаров, упакованных в герметичную (вакуумную) потребительскую упаковку, а также в потребительскую упаковку, обеспечивающую возможность установить, что товар не был в употреблении». Это значит, что если, скажем, наушники упакованы в пластиковый бокс, который нельзя вскрыть, не разрезав, их можно сдать при условии, что упаковка будет целой.