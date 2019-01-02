Белорус отправил авто на дно водоема, выбрался, а потом с веревкой нырял за машиной 3 2.01.2019, 22:04

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Все закончилось благополучно.

31 декабря в час ночи мужчина решил прокатиться по окрестностям деревни Демброво Щучинского района, описывает обстоятельства происшествия ОСВОД. Как говорят, был не в совсем адекватном состоянии. На закруглении дороги автомобилист не справился с управлением и в прямом смысле слова нырнул вместе с автомобилем в водоем глубиной около двух метров, пишет «Онлайнер».

Александр — один из очевидцев — написал: «Мало того что машина утонула, так, раздевшись, мужчина нырял с веревкой к ней, чтобы зацепить и с коллегой достать из воды. Зацепил, но веревка порвалась». Все закончилось благополучно: водитель остался жив, машину доставали со дна водоема спасатели.

По данным ОСВОД, водителя обнаружили утром, на медосвидетельствовании было выявлено около 2 промилле алкоголя.