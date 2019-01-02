США поддержат венесуэльцев, кубинцев и никарагуанцев в борьбе за демократию 1 2.01.2019, 22:14

Госсекретарь США обсудил этот вопрос на встрече с главой МИДа Бразилии.

Госсекретарь США Майк Помпео в среду обсудил с новым министром иностранных дел Бразилии Эрнесто Араухо, как поддержать граждан Кубы, Венесуэлы и Никарагуа в борьбе за восстановление демократии и прав человека, передает «Голос Америки».

Как сообщил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Роберт Палладино, в ходе встречи в бразильской столице Помпео и Араухо обсудили укрепление регионального сотрудничества. Госсекретарь приехал в Бразилию на инаугурацию президента Жаира Болсонару.